Головна Кіно 3 захопливі фільми про зомбі-апокаліпсис — сюжет затягує

3 захопливі фільми про зомбі-апокаліпсис — сюжет затягує

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:30
3 моторошні фільми про зомбі — добірка для любителів гострих відчуттів
Головний герой фільму "Вітаємо у Зомбіленді". Фото: кадр з відео

Стрічки про зомбі-апокаліпсис завжди подобалися тим, хто любить захопливі та напружені сюжети. В них показано і боротьбу за виживання, і елементи жаху. Є кілька кращих фільмів у такому жанрі, які не можна пропустити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі фільми про зомбі

"Вітаємо у Зомбіленді" (2009)

США на межі знищення. Люди перетворюються у зомбі та влаштовують полювання на тих, хто залишився живим. Земля перетворилася на справжній Зомбіленд. Головний герой — звичайний американський хлопець, що тепер шукає шанс на порятунок. Він створює цілий список важливих правил для виживання та вирушає у подорож, під час якої знайомиться з майбутнім союзником. Двоє чоловіків починають свій шлях до пошуку уцілілих і порятунку країни.

"Земля мертвих" (2005)

Землю накриває епідемія зомбі. Вцілілі люди ховаються у Піттсбургу, перетворивши на фортецю колишній багатий район. Зовні на них чекає жахлива доля, але всередині схованки виявляється не менш небезпечно. Навіть у найскладніший час між людьми процвітає соціальна нерівність та конфлікти через статус і походження.

"Всесвітня війна Z" (2013)

Головний герой Джеррі Лейн разом з сім'єю опиняється в жахливій небезпеці. Містом стрімко поширюється страшний вірус, що перетворює людей у зомбі. Кровожерливі та жорстокі монстри полюють на людей, тож Джеррі вирішує за будь-яку ціну врятувати свою родину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали з 90-х актуальні досі. Їх хочеться передивлятися.

Також ми розповідали про найбільш очікувані серіали 2026 року. Прем'єри вже незабаром.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
