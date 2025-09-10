Видео
Главная Кино и сериалы "Холостяк-14" с Цымбалюком, что покажут 17 октября — эксклюзив

"Холостяк-14" с Цымбалюком, что покажут 17 октября — эксклюзив

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 23:39
Холостяк-14 - когда будет премьера и что ожидать
Главный герой "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк. Фото: соцсети Цимбалюка
Ключевые моменты 14 сезон "Холостяка" — что известно

Первый выпуск 14 сезона шоу "Холостяк" зрители смогут увидеть 17 октября в 19:00. На кандидатуру украинского актера Тараса Цимбалюка подали заявки 800 девушек.

Об этом Новини.LIVE рассказал телеведущий программы Григорий Решетник.

Читайте также:

14 сезон "Холостяка" — что известно

Отмечается, что в этом сезоне где-то около 100 претенденток на одно место среди участниц. В первый же день пришло 800 анкет.

"Это очень сложно. Мы выбираем тех девушек, кто пришел действительно за Тарасом... Тарас за подлинность. Это его одно из таких кредов жизни. За подлинность, за такую натуральность. Поэтому он профессионально чувствует, когда когда с ним играют. И таким девушкам очень сложно", — заявил ведущий.

Решетник уверяет, что Цимбалюк на съемочной площадке не использует актерские способности.

"Я благодарен Тарасу (Цимбалюку, — Ред.) за то, что он на нашей съемочной площадке "Холостяк" оставляет все актерские способности вне проекта. И живет настоящей жизнью", — добавил он.

Напомним, Цимбалюк большой поклонник татуировок. На его теле около 70 рисунков. Ранее мы писали, что они означают.

Также сообщалось, что Цимбалюк прошел религиозный обряд в реальной жизни для съемок в фильме.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк Григорий Решетник съемки Премьера
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
