Холостяк-14 - коли буде прем’єра та що очікувати

Перший випуск 14 сезону шоу "Холостяк" глядачі зможуть побачити 17 жовтня о 19:00. На кандидатуру українського актора Тараса Цимбалюка подали заявки 800 дівчат.

Про це Новини.LIVE розповів телеведучий програми Григорій Решетнік.

14 сезон "Холостяка" — що відомо

Зазначається, що у цьому сезоні десь близько 100 претенденток на одне місце серед учасниць. У перший же день прийшло 800 анкет.

"Це дуже складно. Ми обираємо тих дівчат, хто прийшов справді за Тарасом... Тарас за справжність. Це його одне із таких кред життя. За справжність, за таку натуральність. Тому він професійно відчуває, коли коли з ним грають. І таким дівчатам дуже складно", — заявив ведучий.

Решетнік запевняє, що Цимбалюк на знімальному майданчику не використовує акторські здібності.

"Я завдячую Тарасу (Цимбалюку, — Ред.) за те, що він на нашому знімальному майданчику "Холостяк" залишає всі акторські здібності поза проєктом. І живе справжнім життям", — додав він.

Нагадаємо, Цимбалюк великий шанувальник татуювань. На його тілі близько 70 малюнків. Раніше ми писали, що вони означають.

Також повідомлялося, що Цимбалюк пройшов релігійний обряд у реальному житті для зйомок у фільмі.