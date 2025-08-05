Почему ЕС массово скупает золото в 2025 — причины рекордного спроса

Слитки золота на купюрах евро. Фото: Рexels

Во втором квартале 2025 года интерес к золоту достиг нового пика — спрос на драгоценный металл во всем мире вырос на 3% в годовом измерении. Особенно активно скупали слитки, монеты и ETF в Европе.

Как отмечается в отчете World Gold Council (WGC), причинами стали геополитическая напряженность, торговые риски, инфляция и рост цен на золото. В денежном эквиваленте общий спрос подскочил сразу на 45%, до рекордных 132 млрд долл. — таких масштабов не фиксировали даже в пандемический период.

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"Глобальные рынки ищут безопасную гавань — и золото снова становится первым выбором", — отмечают аналитики WGC.

Инвестиции в золотые ETF показали рекорд с 2020 года

Самый заметный рост продемонстрировали ETF — инструменты, которые позволяют инвестировать в золото без физического владения слитками. За квартал их запасы увеличились на 170 тонн — почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Активнее всего вкладывали инвесторы из Северной Америки, Азии и Европы.

Европейские фонды привлекли 24 тонны, преимущественно за счет Германии, Великобритании и Швейцарии. Эксперты указывают: инвесторы реагируют на неопределенность в макроэкономике и ищут инструменты сохранения капитала.

"Восстановление доверия к ETF с золотом — это ответ на глобальные потрясения и страх перед нестабильностью", — объясняют в WGC.

Рынок слитков и монет восстановил максимум за 12 лет

Сегмент физического золота также переживает возрождение. По данным WGC, спрос на слитки и монеты в мире достиг 307 тонн — на 11% больше, чем год назад. Это лучший показатель для первого полугодия с 2013 года.

В Китае инвесторы купили 115 тонн за квартал, а суммарно с начала года — 239 тонн, что на 26% больше, чем за тот же период 2024-го. Причиной стали слабость фондового рынка и риски в экономике. В Индии спрос вырос до 46 тонн, поддержанный онлайн-продажами и мелкими монетами.

В Европе продажи монет и слитков выросли на 156% — до 28,4 тонны. Самыми популярными стали небольшие форматы (1-20 граммов), которые удобно покупать и хранить.

Центробанки замедлили закупки золота

Несмотря на общий рост интереса, центральные банки несколько снизили темпы пополнения резервов. За второй квартал они приобрели 166 тонн — на 21% меньше, чем в прошлом году. Однако этот объем все еще превышает среднегодовые значения последнего десятилетия.

Самым активным покупателем стал Национальный банк Польши (+19 тонн), далее — Казахстан, Азербайджан, Турция и Китай. Интересно, что почти 90 тонн закупок состоялись анонимно — то есть государства не раскрывают эти операции публично, но они учтены в статистике.

В чем суть бума на золото в ЕС

На фоне геополитической нестабильности европейские инвесторы стремятся зафиксировать средства в стабильных активах. Рынок недвижимости неустойчив, акции волатильны, а депозиты не перекрывают инфляцию. Именно поэтому золото - особенно в мелком формате — стало избранным инструментом сохранения стоимости.

Цены на золото также стимулируют спрос. Средняя цена за унцию в апреле-июне 2025 года достигла 3 280 долларов — на 40% больше, чем годом ранее. Добыча выросла всего на 3% (до 909 тонн), а объем переработки остался низким — что еще больше ограничило предложение.

"Цены на золото растут, но предложение не успевает — именно поэтому инвесторы стремятся закрепить свои позиции уже сейчас", — говорят аналитики.

Прогноз до конца 2025 года

WGC прогнозирует, что интерес к золоту будет оставаться высоким, хотя могут быть незначительные коррекции. ETF и в дальнейшем будут привлекать инвестиции, но их динамика будет зависеть от ситуации с долларом и ставками. Физическое золото продолжит расти в спросе, особенно в розничном сегменте, несмотря на высокую цену.

В Европе интерес к слиткам и монетам, вероятно, сохранится — как из-за макроэкономических рисков, так и из-за желания сохранить сбережения без привязки к банковской системе.

Как сообщалось, состоятельные инвесторы ищут надежное место для хранения своих драгоценных металлов, что вызвало настоящую "золотую лихорадку". Как следствие, Сингапур стал глобальным центром для хранения золота, поскольку богатые люди переводят туда свои активы.

Также мы рассказывали, что золото является важным компонентом электроники, но со временем устройства, содержащие его, превращаются в электронные отходы, загрязняя окружающую среду. Но ученые нашли способ, как можно добывать золото из этих отходов, тем самым решив эту экологическую проблему.