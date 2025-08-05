Чому ЄС масово скуповує золото у 2025 — причини рекордного попиту

Злотки золота на купюрах євро. Фото: Рexels

У другому кварталі 2025 року інтерес до золота сягнув нового піку — попит на дорогоцінний метал у всьому світі зріс на 3% у річному вимірі. Особливо активно скуповували зливки, монети та ETF у Європі.

Як зазначається у звіті World Gold Council (WGC), причинами стали геополітична напруженість, торговельні ризики, інфляція та зростання цін на золото. У грошовому еквіваленті загальний попит підскочив одразу на 45%, до рекордних 132 млрд дол. — таких масштабів не фіксували навіть у пандемійний період.

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"Глобальні ринки шукають безпечну гавань — і золото знову стає першим вибором", — зазначають аналітики WGC.

Інвестиції в золоті ETF показали рекорд із 2020 року

Найпомітніше зростання продемонстрували ETF — інструменти, які дозволяють інвестувати в золото без фізичного володіння злитками. За квартал їхні запаси збільшилися на 170 тонн — майже вдвічі порівняно з попереднім періодом. Найактивніше вкладали інвестори з Північної Америки, Азії та Європи.

Європейські фонди залучили 24 тонни, переважно за рахунок Німеччини, Великої Британії та Швейцарії. Експерти вказують: інвестори реагують на невизначеність у макроекономіці та шукають інструменти збереження капіталу.

"Відновлення довіри до ETF з золотом — це відповідь на глобальні потрясіння та страх перед нестабільністю", — пояснюють у WGC.

Ринок зливків та монет відновив максимум за 12 років

Сегмент фізичного золота також переживає відродження. За даними WGC, попит на зливки та монети у світі досяг 307 тонн — на 11% більше, ніж рік тому. Це найкращий показник для першого півріччя з 2013 року.

У Китаї інвестори купили 115 тонн за квартал, а сумарно з початку року — 239 тонн, що на 26% більше, ніж за той самий період 2024-го. Причиною стали слабкість фондового ринку та ризики в економіці. В Індії попит виріс до 46 тонн, підтриманий онлайн-продажами та дрібними монетами.

У Європі продажі монет і зливків зросли на 156% — до 28,4 тонни. Найпопулярнішими стали невеликі формати (1-20 грамів), які зручно купувати й зберігати.

Центробанки уповільнили закупівлі золота

Попри загальний ріст інтересу, центральні банки дещо знизили темпи поповнення резервів. За другий квартал вони придбали 166 тонн — на 21% менше, ніж торік. Проте цей обсяг все ще перевищує середньорічні значення останнього десятиліття.

Найактивнішим покупцем став Національний банк Польщі (+19 тонн), далі — Казахстан, Азербайджан, Туреччина та Китай. Цікаво, що майже 90 тонн закупівель відбулись анонімно — тобто держави не розкривають ці операції публічно, але вони враховані в статистиці.

У чому суть буму на золото в ЄС

На тлі геополітичної нестабільності європейські інвестори прагнуть зафіксувати кошти в стабільних активах. Ринок нерухомості нестійкий, акції волатильні, а депозити не перекривають інфляції. Саме тому золото — особливо в дрібному форматі — стало обраним інструментом збереження вартості.

Ціни на золото також стимулюють попит. Середня ціна за унцію у квітні-червні 2025 року сягнула 3 280 доларів — на 40% більше, ніж роком раніше. Видобуток зріс лише на 3% (до 909 тонн), а обсяг переробки залишився низьким — що ще більше обмежило пропозицію.

"Ціни на золото зростають, але пропозиція не встигає — саме тому інвестори прагнуть закріпити свої позиції вже зараз", — кажуть аналітики.

Прогноз до кінця 2025 року

WGC прогнозує, що інтерес до золота залишатиметься високим, хоча можуть бути незначні корекції. ETF і надалі залучатимуть інвестиції, але їхня динаміка залежатиме від ситуації з доларом і ставками. Фізичне золото продовжить зростати в попиті, особливо у роздрібному сегменті, попри високу ціну.

У Європі інтерес до злитків і монет, ймовірно, збережеться — як через макроекономічні ризики, так і через бажання зберегти заощадження без прив’язки до банківської системи.

Як повідомлялось, заможні інвестори шукають надійне місце для зберігання своїх дорогоцінних металів, що спричинило справжню "золоту лихоманку". Як наслідок, Сінгапур став глобальним центром для зберігання золота, оскільки багаті люди переводять туди свої активи.

Також ми розповідали, що золото є важливим компонентом електроніки, але з часом пристрої, що його містять, перетворюються на електронні відходи, забруднюючи довкілля. Але вчені знайшли спосіб, як можна видобувати золото з цих відходів, тим самим розв'язавши цю екологічну проблему.