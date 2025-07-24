Ціни за 1 грам золота в Україні — на скільки подорожчав метал у банках і ломбардах

Золото подорожчало в ломбардах і банках — скільки можна заробити
Світові ціни на золото вкотре йдуть на рекорд — дорогоцінний метал подорожчав до 3 362 доларів за унцію. Це відобразилося на вартості в банківських установах України та ломбардах. Нашим громадянам стало ще вигідніше здавати прикраси з золота чи продавати монети/злитки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото в Україні наприкінці липня 2025 року.
Вартість золота від НБУ
Українці можуть дізнаватися актуальні закупівельні ціни, здійснюючи моніторинг офіційного сайті Національного банку. Регулятор публікує відомості про вартість дорогоцінного металу, оскільки повинен виконувати покладені на нього зобов’язання — накопичення і зберігання золотовалютних резервів.
НБУ співпрацює з суб’єктами господарювання, купуючи в них метал за конкурентною ціною. Станом на четвер, 24 липня, вартість 1 грама золота перебуває на такому рівні:
- метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 557,92 грн;
- метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 544,25 грн;
- метал, що не відповідає вимогам якості — 4 512,34 грн.
З середини липня 2025 року показники виросли орієнтовно на 115 грн в кожній категорії. Що стосується закупівельних цін золота у брухті, то вони зафіксувалися на такому рівні:
- 333 проба — 1 502,61 грн/грам;
- 375 проба — 1 692,13 грн/грам;
- 500 проба — 2 256,17 грн/грам;
- 583 проба — 2 630,69 грн/грам;
- 585 проба — 2 639,72 грн/грам;
- 750 проба — 3 384,26 грн/грам;
- 900 проба — 4 061,11 грн/грам;
- 916 проба — 4 133,30 грн/грам;
- 958 проба — 4 322,82 грн/грам;
- 999 проба — 4 507,83 грн/грам;
- 999,9 проба — 4 511,89 грн/грам.
"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 512,34 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 655 гривні за грам", — уточнили в Національному банку.
Скільки коштує золото в ломбарді
Враховуючи подорожчання дорогоцінного металу, українцям вигідно здавати в ломбард свої прикраси, якщо існує потреба в додаткових коштах. Там оцінюють зовнішній вигляд коштовності, пробу, вагу виробу та інші фактори. Станом на 24 липня ломбарди пропонують такі гроші за 1 грам золота в брухті:
- 375 проба — від 1 744 грн/грам;
- 500 проба — від 2 325 грн/грам;
- 583 проба — від 2 711 грн/грам;
- 585 проба — від 2 720 грн/грам;
- 750 проба — від 3 487 грн/грам;
- 850 проба — від 3 952 грн/грам;
- 900 проба — від 4 185 грн/грам;
- 916 проба — від 4 259 грн/грам;
- 958 проба — від 4 454 грн/грам.
Найкраще здавати в ломбард каблучки, підвіски, годинники, сережки, браслети й інші поширені прикраси. Варто пам’ятати, що заклади роблять націнку, аби збільшити свій заробіток, а не приймають золото за біржовим курсом.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть вигідно продати брухт чорних металів у липні 2025 року. Ціни коливаються від 4 до 6 грн за кілограм у середньому. Це небагато, але чормет дуже затребуваний плюс його легко знайти в домашніх умовах.
Також ми писали, що найдорожчим металом у світі є осмій — його ціна перевищує 1 млн євро за кілограм. Сировину добувають лише в Казахстані, а використовують у високоточних галузях, зокрема для космічних технологій.
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