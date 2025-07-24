Ціни за 1 грам золота в Україні — на скільки подорожчав метал у банках і ломбардах

Золото у злитках. Фото: НБУ/Flickr

Світові ціни на золото вкотре йдуть на рекорд — дорогоцінний метал подорожчав до 3 362 доларів за унцію. Це відобразилося на вартості в банківських установах України та ломбардах. Нашим громадянам стало ще вигідніше здавати прикраси з золота чи продавати монети/злитки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото в Україні наприкінці липня 2025 року.

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Вартість золота від НБУ

Українці можуть дізнаватися актуальні закупівельні ціни, здійснюючи моніторинг офіційного сайті Національного банку. Регулятор публікує відомості про вартість дорогоцінного металу, оскільки повинен виконувати покладені на нього зобов’язання — накопичення і зберігання золотовалютних резервів.

НБУ співпрацює з суб’єктами господарювання, купуючи в них метал за конкурентною ціною. Станом на четвер, 24 липня, вартість 1 грама золота перебуває на такому рівні:

метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 557,92 грн;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 544,25 грн;

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 512,34 грн.

З середини липня 2025 року показники виросли орієнтовно на 115 грн в кожній категорії. Що стосується закупівельних цін золота у брухті, то вони зафіксувалися на такому рівні:

333 проба — 1 502,61 грн/грам;

375 проба — 1 692,13 грн/грам;

500 проба — 2 256,17 грн/грам;

583 проба — 2 630,69 грн/грам;

585 проба — 2 639,72 грн/грам;

750 проба — 3 384,26 грн/грам;

900 проба — 4 061,11 грн/грам;

916 проба — 4 133,30 грн/грам;

958 проба — 4 322,82 грн/грам;

999 проба — 4 507,83 грн/грам;

999,9 проба — 4 511,89 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 512,34 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3 655 гривні за грам", — уточнили в Національному банку.

Скільки коштує золото в ломбарді

Враховуючи подорожчання дорогоцінного металу, українцям вигідно здавати в ломбард свої прикраси, якщо існує потреба в додаткових коштах. Там оцінюють зовнішній вигляд коштовності, пробу, вагу виробу та інші фактори. Станом на 24 липня ломбарди пропонують такі гроші за 1 грам золота в брухті:

375 проба — від 1 744 грн/грам;

500 проба — від 2 325 грн/грам;

583 проба — від 2 711 грн/грам;

585 проба — від 2 720 грн/грам;

750 проба — від 3 487 грн/грам;

850 проба — від 3 952 грн/грам;

900 проба — від 4 185 грн/грам;

916 проба — від 4 259 грн/грам;

958 проба — від 4 454 грн/грам.

Найкраще здавати в ломбард каблучки, підвіски, годинники, сережки, браслети й інші поширені прикраси. Варто пам’ятати, що заклади роблять націнку, аби збільшити свій заробіток, а не приймають золото за біржовим курсом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати брухт чорних металів у липні 2025 року. Ціни коливаються від 4 до 6 грн за кілограм у середньому. Це небагато, але чормет дуже затребуваний плюс його легко знайти в домашніх умовах.

Також ми писали, що найдорожчим металом у світі є осмій — його ціна перевищує 1 млн євро за кілограм. Сировину добувають лише в Казахстані, а використовують у високоточних галузях, зокрема для космічних технологій.