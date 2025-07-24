Цены за 1 грамм золота в Украине — на сколько подорожал металл в банках и ломбардах

Золото в слитках. Фото: НБУ/Flickr

Мировые цены на золото в очередной раз идут на рекорд — драгоценный металл подорожал до 3 362 долларов за унцию. Это отразилось на стоимости в банковских учреждениях Украины и ломбардах. Нашим гражданам стало еще выгоднее сдавать украшения из золота или продавать монеты/слитки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото в Украине в конце июля 2025 года.

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Стоимость золота от НБУ

Украинцы могут узнавать актуальные закупочные цены, осуществляя мониторинг официального сайта Национального банка. Регулятор публикует сведения о стоимости драгоценного металла, поскольку должен выполнять возложенные на него обязательства — накопления и хранения золотовалютных резервов.

НБУ сотрудничает с субъектами хозяйствования, покупая у них металл по конкурентной цене. По состоянию на четверг, 24 июля, стоимость 1 грамма золота находится на таком уровне:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 557,92 грн;

металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 544,25 грн;

металл, не соответствующий требованиям качества — 4 512,34 грн.

С середины июля 2025 года показатели выросли ориентировочно на 115 грн в каждой категории. Что касается закупочных цен золота в ломе, то они зафиксировались на таком уровне:

333 проба — 1 502,61 грн/грамм;

375 проба — 1 692,13 грн/грамм;

500 проба — 2 256,17 грн/грамм;

583 проба — 2 630,69 грн/грамм;

585 проба — 2 639,72 грн/грамм;

750 проба — 3 384,26 грн/грамм;

900 проба — 4 061,11 грн/грамм;

916 проба — 4 133,30 грн/грамм;

958 проба — 4 322,82 грн/грамм;

999 проба — 4 507,83 грн/грамм;

999,9 проба — 4 511,89 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 512,34 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, которые содержат золото 900/750 проб, покупать по цене 3 655 гривны за грамм", — уточнили в Национальном банке.

Сколько стоит золото в ломбарде

Учитывая подорожание драгоценного металла, украинцам выгодно сдавать в ломбард свои украшения, если существует потребность в дополнительных средствах. Там оценивают внешний вид драгоценности, пробу, вес изделия и другие факторы. По состоянию на 24 июля ломбарды предлагают такие деньги за 1 грамм золота в ломе:

375 проба — от 1 744 грн/грамм;

500 проба — от 2 325 грн/грамм;

583 проба — от 2 711 грн/грамм;

585 проба — от 2 720 грн/грамм;

750 проба — от 3 487 грн/грамм;

850 проба — от 3 952 грн/грамм;

900 проба — от 4 185 грн/грамм;

916 проба — от 4 259 грн/грамм;

958 проба — от 4 454 грн/грамм.

Лучше всего сдавать в ломбард кольца, подвески, часы, серьги, браслеты и другие распространенные украшения. Стоит помнить, что заведения делают наценку, дабы увеличить свой заработок, а не принимают золото по биржевому курсу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно продать лом черных металлов в июле 2025 года. Цены колеблются от 4 до 6 грн за килограмм в среднем. Это немного, но чермет очень востребован плюс его легко найти в домашних условиях.

Также мы писали, что самым дорогим металлом в мире является осмий — его цена превышает 1 млн евро за килограмм. Сырье добывают только в Казахстане, а используют в высокоточных отраслях, в частности для космических технологий.