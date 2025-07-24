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Данные под защитой — чем уникален новый ИИ-ассистент от Proton

24 июля 2025 10:50
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
ИИ-ассистент Lumo от Proton — как швейцарцы меняют правила на рынке ИИ-ассистентов
Ноутбук в лаборатории,. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Швейцарская компания Proton, известная своими защищенными сервисами электронной почты и VPN, представила нового игрока на поле искусственного интеллекта — ассистента Lumo. Этот продукт вошел в пространство, уже заполненное гигантами вроде ChatGPT, Gemini и Copilot. Ассистент сразу выделился фокусом на то, чего не хватает большинству — конфиденциальность.

В отличие от других продуктов Big Tech, Lumo не сохраняет логи чатов, не передает данные третьим лицам и не использует ваши запросы для обучения моделей, пишет издание TechCrunch.

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"Мы считаем, что будущее ИИ должно быть сосредоточено на правах пользователей, а не на прибыли крупных корпораций", — заявил CEO Proton Энди Йен.

Приватность и шифрование стали основой ИИ Lumo

Proton сделала ставку на ценности, которые редко ассоциируются с современным ИИ — безопасность, анонимность и контроль пользователя.

Основные особенности Lumo:

  1. Нет логов. Ни один разговор не сохраняется открыто. Серверы не сохраняют истории чатов.
  2. Режим призрака. Если включить эту функцию, разговор автоматически исчезает после его завершения.
  3. Без аккаунта. Пользователь может задавать вопросы без регистрации или входа.
  4. Открытый код. Lumo работает исключительно на моделях с открытым программным кодом.
  5. Zero-access encryption. Зашифрованные данные не доступны даже для самой Proton. Ключи доступа имеет только пользователь.

"Мы создали Lumo как антипод надзорному капитализму, который доминирует на рынке ИИ. Это ИИ, который не следит за вами", — утверждает Энди Йен.

Функциональность ассистента Lumo пока не безгранична

Lumo уже доступен для пользователей в виде вебинтерфейса, а также приложений для iOS и Android. Он выполняет стандартные для ИИ-приложений задачи: отвечает на вопросы, анализирует документы, генерирует текст и даже пишет код. Пользователи могут загружать файлы или обращаться к документам в облаке Proton Drive.

В то же время система имеет определенные ограничения. Например, хотя Lumo имеет доступ к интернету, результаты поиска могут быть несвежими - это следствие выбора поисковых систем, которые уважают конфиденциальность, но не всегда обеспечивают мгновенное обновление информации.

Функция поиска отключена по умолчанию. Ее нужно активировать вручную. Даже тогда ответы формируются через частные поисковые механизмы, а не Google или Bing.

Модели с открытым кодом создали основу для прозрачности

В отличие от ChatGPT или Gemini, Lumo не использует закрытые коммерческие модели. Вместо этого Proton интегрировала несколько открытых ИИ-моделей:

  • Nemo и Mistral Small 3 — для общих запросов;
  • OpenHands 32B от Nvidia — для обработки кода;
  • OLMO 2 32B — модель от Allen Institute for AI.

Ассистент самостоятельно выбирает подходящую модель для каждого запроса, ориентируясь на его сложность и тип. Например, если пользователь задает вопрос о программировании, Lumo автоматически обращается к OpenHands.

"Эти модели могут быть менее "волшебными", чем те, что созданы OpenAI, но они более честны с пользователем", — отметил Энди Йен.

Сравнение с ChatGPT и Gemini

В отличие от ChatGPT или Gemini, которые часто используют данные пользователей для совершенствования моделей, Lumo гарантирует, что ваши запросы не станут частью чьего-то ответа. Это особенно важно для бизнеса, где конфиденциальность данных — ключевой приоритет.

Открытые языковые модели и европейские дата-центры делают Lumo прозрачным и защищенным от внешнего влияния. В отличие от американских или китайских аналогов, Lumo не зависит от юрисдикций, где защита данных слабее.

Чего ожидать от Lumo в будущем

Хотя Lumo еще не такой "умный", как флагманы на рынке, его потенциал - в сочетании технологической мощности и этического подхода. Proton планирует интегрировать ассистента глубже в свою экосистему — почту, VPN, облачное хранилище.

Можно ожидать появление локального обучения моделей, которые будут работать полностью без интернета. Такое направление уже испытывается в почтовом клиенте Proton Mail, где ИИ создает тексты прямо на устройстве пользователя.

Как сообщалось, украинские разработчики создали инновационное приложение ПДД.ai, которое использует искусственный интеллект и виртуального помощника для эффективной подготовки к экзамену на водительские права. Благодаря возможности работы офлайн, оно доступно в любое время.

Также искусственный интеллектстал неотъемлемой частью нашей жизни, и в прошлом месяце ChatGPT поднялся на пятое место среди самых популярных сайтов мира по посещаемости. Несмотря на очевидные удобства, эксперты предостерегают от использования определенных "опасных" запросов, которые могут угрожать вашей безопасности и благополучию.

интернет искусственный интеллект чат-бот ChatGPT Google Gemini Copilot
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11:21 Россия попала по многоэтажке в Харькове — под завалами люди

11:19 Приоритетное пересечение границы — кого пропускают без очереди

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:18 Зеленский отреагировал на ночной обстрел на фоне переговоров с РФ

11:10 Харьков всколыхнули взрывы — Россия атакует город КАБами

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