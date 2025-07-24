ШІ-асистент Lumo від Proton — як швейцарці змінюють правила на ринку ШІ-асистентів

Ноутбук у лабораторії ,. Фото: Freepik

Швейцарська компанія Proton, відома своїми захищеними сервісами електронної пошти та VPN, презентувала нового гравця на полі штучного інтелекту — асистента Lumo. Цей продукт увійшов у простір, уже заповнений гігантами на кшталт ChatGPT, Gemini та Copilot. Асистент одразу виділився фокусом на те, чого бракує більшості — конфіденційність.

На відміну від інших продуктів Big Tech, Lumo не зберігає логи чатів, не передає дані третім особам і не використовує ваші запити для навчання моделей, пише видання TechCrunch.

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"Ми вважаємо, що майбутнє ШІ має бути зосереджене на правах користувачів, а не на прибутку великих корпорацій", — заявив CEO Proton Енді Єн.

Приватність і шифрування стали основою ШІ Lumo

Proton зробила ставку на цінності, які рідко асоціюються з сучасним ШІ — безпеку, анонімність і контроль користувача. Основні особливості Lumo:

Немає логів. Жодна розмова не зберігається відкрито. Сервери не зберігають історії чатів. Режим привида. Якщо увімкнути цю функцію, розмова автоматично зникає після її завершення. Без акаунта. Користувач може ставити запитання без реєстрації чи входу. Відкритий код. Lumo працює виключно на моделях із відкритим програмним кодом. Zero-access encryption. Зашифровані дані не доступні навіть для самої Proton. Ключі доступу має тільки користувач.

"Ми створили Lumo як антипод наглядовому капіталізму, який домінує на ринку ШІ. Це ШІ, який не стежить за вами", — стверджує Енді Єн.

Функціональність асистента Lumo поки не безмежна

Lumo уже доступний для користувачів у вигляді вебінтерфейсу, а також додатків для iOS та Android. Він виконує стандартні для ШІ-застосунків завдання: відповідає на запитання, аналізує документи, генерує текст і навіть пише код. Користувачі можуть завантажувати файли або звертатися до документів у хмарі Proton Drive.

Водночас система має певні обмеження. Наприклад, хоча Lumo має доступ до інтернету, результати пошуку можуть бути несвіжими — це наслідок вибору пошукових систем, які поважають конфіденційність, але не завжди забезпечують миттєве оновлення інформації.

Функція пошуку вимкнена за замовчуванням. Її потрібно активувати вручну. Навіть тоді відповіді формуються через приватні пошукові механізми, а не Google чи Bing.

Моделі з відкритим кодом створили основу для прозорості

На відміну від ChatGPT чи Gemini, Lumo не використовує закриті комерційні моделі. Замість цього Proton інтегрувала кілька відкритих ШІ-моделей:

Nemo та Mistral Small 3 — для загальних запитів;

OpenHands 32B від Nvidia — для обробки коду;

OLMO 2 32B — модель від Allen Institute for AI.

Асистент самостійно обирає відповідну модель для кожного запиту, орієнтуючись на його складність та тип. Наприклад, якщо користувач ставить запитання про програмування, Lumo автоматично звертається до OpenHands.

"Ці моделі можуть бути менш "чарівними", ніж ті, що створені OpenAI, але вони чесніші з користувачем", — зазначив Енді Єн.

Порівняння з ChatGPT та Gemini

На відміну від ChatGPT чи Gemini, які часто використовують дані користувачів для вдосконалення моделей, Lumo гарантує, що ваші запити не стануть частиною чиєїсь відповіді. Це особливо важливо для бізнесу, де конфіденційність даних — ключовий пріоритет.

Відкриті мовні моделі та європейські дата-центри роблять Lumo прозорим і захищеним від зовнішнього впливу. На відміну від американських чи китайських аналогів, Lumo не залежить від юрисдикцій, де захист даних слабший.

Чого очікувати від Lumo у майбутньому

Хоча Lumo ще не такий "розумний", як флагмани на ринку, його потенціал — у поєднанні технологічної потужності та етичного підходу. Proton планує інтегрувати асистента глибше у свою екосистему — пошту, VPN, хмарне сховище.

Можна очікувати появу локального навчання моделей, що працюватимуть повністю без інтернету. Такий напрямок уже випробовується у поштовому клієнті Proton Mail, де ШІ створює тексти прямо на пристрої користувача.

Як повідомлялось, українські розробники створили інноваційний застосунок ПДР.ai, який використовує штучний інтелект та віртуального помічника для ефективної підготовки до іспиту на водійські права. Завдяки можливості роботи офлайн, він доступний у будь-який час.

Також штучний інтелект став невіддільною частиною нашого життя, і минулого місяця ChatGPT піднявся на п'яте місце серед найпопулярніших сайтів світу за відвідуваністю. Попри очевидні зручності, експерти застерігають від використання певних "небезпечних" запитів, що можуть загрожувати вашій безпеці та добробуту.