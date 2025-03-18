ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото

Як ШІ бачить вірші Ліни Костенко. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект став своєрідним мостом між поколіннями, що ожили рядки великих поетів. Вірші Ліни Костенко, сповнені глибоких філософських роздумів та яскравих метафор, отримали нове звучання завдяки цифровим технологіям.

Новини.LIVE згенерували картинки на тему віршів Ліни Костенко за допомогою ШІ.

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Безліч відомих рядків, таких як "Крила", "Україна — Божа краса", "Мені потрібне слово, а не слава" та інші, набули сучасної інтерпретації і почали звучати в новому світлі.

Душа людини — її крила

"Крила" — це одна з найвідоміших частин величної поезії Ліни Костенко "Чайка на крижині". Найголовніше у людині — її душа, яка має крила. Людина, багата духовно, здатна на все, вона піднімається, і в цей момент відчуває себе вільною і сильною.

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи.

У кого — з щедрості на турботи.

У кого — з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має. А крила має!

Як ШІ бачить вірш "Душа людини — її крила". Фото: Новини.LIVE

Україна — Божа краса

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є — дорога, явори,

Усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Як ШІ бачить вірш "Україна — Божа краса". Фото: Новини.LIVE

Мені потрібне слово, а не слава

Страшні слова, коли вони мовчать

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,

із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія — це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

Як ШІ бачить вірш "Мені потрібне слово, а не слава". Фото: Новини.LIVE

Людині бійся душу ошукать

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, — час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, — пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш — то уже навіки.

Як ШІ бачить вірш "Людині бійся душу ошукать". Фото: Новини.LIVE

Війна...

Тут обелісків ціла рота.

Стрижі над кручею стрижуть.

Високі цвинтарні ворота

високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.

Печалі бронзове лиття.

Лежать наморені солдати,

а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув.

Хтось, може, має яку звістку,

які несказані слова…

Тут на одному обеліску

є навіть пошта польова.

Як ШІ бачить вірш "Війна". Фото: Новини.LIVE

Спини мене

Така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю.

Як ШІ бачить вірш "Спини мене". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект показав, яким бачить життя після смерті.

Крім того, ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір здивує.