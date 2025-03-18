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ИИ оживил самые популярные стихи Лины Костенко

18 марта 2025 17:02
Анастасия Писаненко - редактор
ИИ оживил самые популярные стихи Лины Костенко - фото
Как ИИ видит стихи Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Искусственный интеллект стал своеобразным мостом между поколениями, оживившим строки великих поэтов. Стихи Лины Костенко, полные глубоких философских размышлений и ярких метафор, получили новое звучание благодаря цифровым технологиям.

Новини.LIVE сгенерировали картинки на тему стихов Лины Костенко с помощью ИИ.

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Как искусственный интеллект видит стихи Костенко

Множество известных строк, таких как "Крылья", "Украина — Божья красота", "Мне нужно слово, а не слава" и другие, приобрели современную интерпретацию и начали звучать в новом свете.

Душа людини — її крила

"Крылья" — это одна из самых известных частей величественной поэзии Лины Костенко "Чайка на льдине". Самое главное в человеке — его душа, которая имеет крылья. Человек, богатый духовно, способен на все, он поднимается, и в этот момент чувствует себя свободным и сильным.

А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.
В цьому, напевно, правда пташина…
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,
А з правди, чесноти і довір'я.
У кого — з вірності у коханні.
У кого — з вічного поривання.
У кого — з щирості до роботи.
У кого — з щедрості на турботи.
У кого — з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає…
А крила має. А крила має!

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 1
Как ИИ видит стихотворение "Душа человека — его крылья". Фото: Новини.LIVE

Україна — Божа краса

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є — дорога, явори,
Усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 2
Как ИИ видит стихотворение "Украина — Божья красота". Фото: Новини.LIVE

Мені потрібне слово, а не слава

Страшні слова, коли вони мовчать
Страшні слова, коли вони мовчать,
коли вони зненацька причаїлись,
коли не знаєш, з чого їх почать,
бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,
із них почав і ними ж і завершив.
Людей мільярди і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.
Усе було: асфальти й спориші.
Поезія — це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі.

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 3
Как ИИ видит стихотворение "Мне нужно слово, а не слава". Фото: Новини.LIVE

Людині бійся душу ошукать

Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, — час.
А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,
а ми, нічого, — пройдемо, як тіні,
щоб тільки неба очі голубі
цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,
щоб ці слова не вичахли, як руди.
Життя іде і все без коректур,
і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.
Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.
Не бійся правди, хоч яка гірка,
не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,
бо в цьому схибиш — то уже навіки.

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 4
Как ИИ видит стихотворение "Человеку бойся душу обмануть". Фото: Новини.LIVE

Війна...

Тут обелісків ціла рота.
Стрижі над кручею стрижуть.
Високі цвинтарні ворота
високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.
Печалі бронзове лиття.
Лежать наморені солдати,
а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.
Хтось, може, щось колись забув.
Хтось, може, зорями сумними
у снах юнацьких не побув.

Хтось, може, має яку звістку,
які несказані слова…
Тут на одному обеліску
є навіть пошта польова.

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 5
Как ИИ видит стихотворение "Война". Фото: Новини.LIVE

Спини мене

Така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи
вона ж порве нам спокій до струни
вона ж слова поспалює вустами
спини мене спини і схамени
ще поки можу думати востаннє
ще поки можу але вже не можу
настала черга й на мою зорю
чи біля тебе душу відморожу
чи біля тебе полум'ям згорю.

ШІ оживив найпопулярніші вірші Ліни Костенко - фото 6
Как ИИ видит стихотворение "Останови меня". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что ранее искусственный интеллект показал, какой видит жизнь после смерти.

Кроме того, ИИ назвал самые популярные породы кошек — выбор удивит.

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