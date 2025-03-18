ИИ оживил самые популярные стихи Лины Костенко - фото

Как ИИ видит стихи Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект стал своеобразным мостом между поколениями, оживившим строки великих поэтов. Стихи Лины Костенко, полные глубоких философских размышлений и ярких метафор, получили новое звучание благодаря цифровым технологиям.

Новини.LIVE сгенерировали картинки на тему стихов Лины Костенко с помощью ИИ.

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Множество известных строк, таких как "Крылья", "Украина — Божья красота", "Мне нужно слово, а не слава" и другие, приобрели современную интерпретацию и начали звучать в новом свете.

Душа людини — її крила

"Крылья" — это одна из самых известных частей величественной поэзии Лины Костенко "Чайка на льдине". Самое главное в человеке — его душа, которая имеет крылья. Человек, богатый духовно, способен на все, он поднимается, и в этот момент чувствует себя свободным и сильным.

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

Немає поля, то буде воля.

Немає пари, то будуть хмари.

В цьому, напевно, правда пташина…

А як же людина? А що ж людина?

Живе на землі. Сама не літає.

А крила має. А крила має!

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

А з правди, чесноти і довір'я.

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи.

У кого — з щедрості на турботи.

У кого — з пісні, або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

Людина нібито не літає…

А крила має. А крила має!

Как ИИ видит стихотворение "Душа человека — его крылья". Фото: Новини.LIVE

Україна — Божа краса

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо,

Усе як є — дорога, явори,

Усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Как ИИ видит стихотворение "Украина — Божья красота". Фото: Новини.LIVE

Мені потрібне слово, а не слава

Страшні слова, коли вони мовчать

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,

із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

а ти їх маєш вимовити вперше!

Все повторялось: і краса, й потворність.

Усе було: асфальти й спориші.

Поезія — це завжди неповторність,

якийсь безсмертний дотик до душі.

Как ИИ видит стихотворение "Мне нужно слово, а не слава". Фото: Новини.LIVE

Людині бійся душу ошукать

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, — час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, — пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш — то уже навіки.

Как ИИ видит стихотворение "Человеку бойся душу обмануть". Фото: Новини.LIVE

Війна...

Тут обелісків ціла рота.

Стрижі над кручею стрижуть.

Високі цвинтарні ворота

високу тишу стережуть.

Звання, і прізвища, і дати.

Печалі бронзове лиття.

Лежать наморені солдати,

а не проживши й півжиття!

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними

у снах юнацьких не побув.

Хтось, може, має яку звістку,

які несказані слова…

Тут на одному обеліску

є навіть пошта польова.

Как ИИ видит стихотворение "Война". Фото: Новини.LIVE

Спини мене

Така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи

вона ж порве нам спокій до струни

вона ж слова поспалює вустами

спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум'ям згорю.

Как ИИ видит стихотворение "Останови меня". Фото: Новини.LIVE

Напомним, что ранее искусственный интеллект показал, какой видит жизнь после смерти.

Кроме того, ИИ назвал самые популярные породы кошек — выбор удивит.