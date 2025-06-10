Активы криптофондов достигли рекордного максимума в мае — в чем причина

Золото и акции проигрывают — как биткоин захватил рынки в мае
В мае 2025 года активы криптовалютных фондов достигли рекордных 167 млрд долл., демонстрируя невиданный рост. Этот всплеск интереса к цифровым активам заставляет задуматься: что стало катализатором такого бума? Ответ кроется в сочетании экономических, рыночных и политических факторов, которые подтолкнули инвесторов к биткоину и другим криптовалютам как инструментам защиты и диверсификации капитала.
Только за месяц в криптофонды поступило более 7 млрд долл. — это самый высокий уровень привлечения с декабря прошлого года, сообщает Reuters. Такой стремительный рост стал ответом на нестабильность традиционных рынков и снижение доверия к классическим инструментам инвестирования. В фокусе — биткоин, который укрепился в глазах инвесторов как не только рисковый актив, но и средство сохранения стоимости.
"Биткоин вернул себе имидж не просто спекулятивного актива, а финансового щита в периоды неопределенности", — отметил генеральный директор финтех-компании Aether Holdings Николас Лин.
Биткоин и эфир в лидерах: цифры говорят сами за себя
Больше всего новых вложений ушло именно в биткоин — 5,5 млрд долл. Для сравнения, эфир привлек значительно меньше — 890 млн долл., но и это довольно существенная сумма на фоне общего тренда.
За последние три месяца курс биткоина подскочил более чем на 15%, опередив не только золото (+13,3%), но и глобальный фондовый индекс MSCI World (+3,6%).
Инвесторы увидели в крипте альтернативу, которая не зависит от геополитики, долларовых колебаний и решения центробанков.
"Доллар слабеет, доходность облигаций растет, фондовые рынки нестабильны. А биткоин, кажется, держится крепко", — пояснил аналитик и основатель Coin Bureau Ник Пакри.
Золото и акции — в минусе: куда бежит капитал
На фоне притока денег в криптофонды, традиционные активы, наоборот, понесли потери. По подсчетам Coinshares, только в мае с фондовых рынков вывели 5,9 млрд долл., а из золота — еще 678 млн долл.
Это означает переоценку рисков. Часть крупных игроков начала постепенно отходить от старых стратегий и формировать новые портфели — с долей цифровых активов.
Криптовалюты стали не просто "спекулятивным трендом", а инструментом хеджирования, который уже серьезно конкурирует с традиционным "золотым стандартом" — в прямом смысле этого слова.
Почему это произошло именно сейчас
Аналитики называют несколько причин такого стремительного роста криптовалюты.
- Ослабление торгового напряжения — особенно между США и Китаем. Это снизило риски и позволило капиталу двигаться в новые активы.
- Потеря доверия к традиционным финансовым рынкам — на фоне роста долговой нагрузки в США.
- Ожидание новых регуляторных послаблений в отношении крипторынка.
- Глобальная диверсификация портфелей — фонды активно ищут "антикризисные" решения.
Еще один важный фактор — активное привлечение институциональных инвесторов, которые, по словам Лина, больше не боятся слова "крипта", потому что видят в ней реальный финансовый инструмент.
Что будет дальше: рынок на распутье
Этот рекорд может стать лишь началом более длинного тренда. Если нынешний уровень институциональной поддержки криптовалют сохранится, а регуляторная политика США останется умеренной, крипторынок способен повторить сценарий 2021 года — но на еще более высоком уровне.
Впрочем, волатильность никто не отменял. По оценкам аналитиков, ключевым вызовом остается баланс между ростом доходности криптофондов и потенциальными регуляторными ограничениями.
"Все зависит от того, сможет ли крипторынок сохранить темп, не потеряв доверие", — резюмирует Пакри.
Как сообщалось, в последнее время биткоин и золото соревнуются за звание надежного актива, защищающего от инфляции. Хотя в конце 2024 года оба показали рост, в 2025 году JPMorgan прогнозирует значительное опережение биткоином золота по темпам роста. Аналитики ожидают, что к концу года биткоин продемонстрирует лучшую динамику, закрепляя свои позиции на рынке.
В то же время нобелевский лауреат по экономике и "отец современных финансов" Юджин Фама высказал прогноз, что стоимость биткоина может упасть до нуля в течение десяти лет. Он также остро критикует биткоин за его чрезмерное потребление энергии, называя это значительной угрозой для стабильности финансовой системы. По словам Фамы, энергоемкость биткоина является серьезной проблемой.
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