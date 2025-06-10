Активи криптофондів сягнули рекордного максимуму у травні — у чому причина

Біткоїн на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року активи криптовалютних фондів сягнули рекордних 167 млрд дол., демонструючи небачене зростання. Цей сплеск інтересу до цифрових активів змушує задуматися: що стало каталізатором такого буму? Відповідь криється у поєднанні економічних, ринкових і політичних факторів, які підштовхнули інвесторів до біткоїна та інших криптовалют як інструментів захисту й диверсифікації капіталу.

Лише за місяць у криптофонди надійшло понад 7 млрд дол. — це найвищий рівень залучення з грудня минулого року, повідомляє Reuters. Таке стрімке зростання стало відповіддю на нестабільність традиційних ринків та зниження довіри до класичних інструментів інвестування. У фокусі — біткоїн, який укріпився в очах інвесторів як не лише ризиковий актив, а й засіб збереження вартості.

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"Біткоїн повернув собі імідж не просто спекулятивного активу, а фінансового щита в періоди невизначеності", — зазначив генеральний директор фінтех-компанії Aether Holdings Ніколас Лін.

Біткоїн і ефір у лідерах: цифри говорять самі за себе

Найбільше нових вкладень пішло саме в біткоїн — 5,5 млрд дол. Для порівняння, ефір залучив значно менше — 890 млн дол., але й це доволі суттєва сума на фоні загального тренду.

За останні три місяці курс біткоїна підскочив на понад 15%, випередивши не лише золото (+13,3%), а й глобальний фондовий індекс MSCI World (+3,6%).

Інвестори побачили у крипті альтернативу, яка не залежить від геополітики, доларових коливань та рішення центробанків.

"Долар слабшає, дохідність облігацій зростає, фондові ринки нестабільні. А біткоїн, здається, тримається міцно", — пояснив аналітик і засновник Coin Bureau Нік Пакрі.

Золото й акції — в мінусі: куди тікає капітал

На тлі притоку грошей у криптофонди, традиційні активи, навпаки, зазнали втрат. За підрахунками Coinshares, лише у травні з фондових ринків вивели 5,9 млрд дол., а з золота — ще 678 млн дол.

Це означає переоцінку ризиків. Частина великих гравців почала поступово відходити від старих стратегій і формувати нові портфелі — з часткою цифрових активів.

Криптовалюти стали не просто "спекулятивним трендом", а інструментом хеджування, який уже серйозно конкурує з традиційним "золотим стандартом" — у прямому сенсі цього слова.

Чому це сталося саме зараз

Аналітики називають декілька причин такого стрімкого зростання криптовалюти.

Ослаблення торговельної напруги — особливо між США та Китаєм. Це знизило ризики й дозволило капіталу рухатись у нові активи. Втрата довіри до традиційних фінансових ринків — на тлі зростання боргового навантаження в США. Очікування нових регуляторних послаблень щодо крипторинку. Глобальна диверсифікація портфелів — фонди активно шукають "антикризові" рішення.

Іще один важливий фактор — активне залучення інституційних інвесторів, які, за словами Ліна, більше не бояться слова "крипта", бо бачать у ній реальний фінансовий інструмент.

Що буде далі: ринок на роздоріжжі

Цей рекорд може стати лише початком довшого тренду. Якщо нинішній рівень інституційної підтримки криптовалют збережеться, а регуляторна політика США залишиться помірною, крипторинок здатен повторити сценарій 2021 року — але на ще вищому рівні.

Втім, волатильність ніхто не скасовував. За оцінками аналітиків, ключовим викликом залишається баланс між зростанням прибутковості криптофондів і потенційними регуляторними обмеженнями.

"Усе залежить від того, чи зможе крипторинок зберегти темп, не втративши довіру", — резюмує Пакрі.

Як повідомлялось, останнім часом біткоїн і золото змагаються за звання надійного активу, що захищає від інфляції. Хоча наприкінці 2024 року обидва показали зростання, у 2025 році JPMorgan прогнозує значне випередження біткоїном золота за темпами зростання. Аналітики очікують, що до кінця року біткоїн продемонструє кращу динаміку, закріплюючи свої позиції на ринку.

Водночас нобелівський лауреат з економіки та "батько сучасних фінансів" Юджин Фама висловив прогноз, що вартість біткоїна може впасти до нуля протягом десяти років. Він також гостро критикує біткоїн за його надмірне споживання енергії, називаючи це значною загрозою для стабільності фінансової системи. За словами Фами, енергомісткість біткоїна є серйозною проблемою.