Уолл-стрит прогнозирует обвал доллара — что будет с валютами до 2026 года

Женщина держит доллары. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Американский доллар, который десятилетиями считался главной резервной валютой мира, сейчас теряет позиции. Несколько влиятельных банков с Уолл-стрит, среди которых Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs, публично предупредили о возможном системном ослаблении доллара уже в ближайшей перспективе. К этому привела совокупность внутриэкономических, монетарных и геополитических факторов.

Эксперты отмечают: текущая ситуация не является временным колебанием, а началом более глубокого сдвига валютного ландшафта. На кону — глобальная переориентация капиталов, пишет Bloomberg.

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Причина №1: монетарная политика ФРС готовит доллар к снижению

Одним из ключевых факторов, которые подтачивают силу доллара, является ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Morgan Stanley прогнозирует, что к середине 2026 года индекс доллара упадет на 9% — до уровня 91. Это приблизит стоимость американской валюты к отметкам, которые в последний раз фиксировались во время пандемии COVID-19.

По оценкам банка, доходность 10-летних государственных облигаций США снизится до 4% к концу 2025 года. В 2026 году возможно дальнейшее уменьшение — в условиях планового снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов. Такие условия снижают привлекательность американских активов для глобальных инвесторов.

Причина №2: политика Трампа пугает иностранный капитал

Кроме монетарных факторов, рынки закладывают в свои прогнозы политические риски. Дональд Трамп, который активно заявляет о намерении вернуться в Белый дом, уже объявил планы по новым пошлинам и налоговым изменениям. Если они будут реализованы, то могут существенно ударить по потокам иностранных инвестиций в США.

По мнению Goldman Sachs, потенциальные изменения в налоговой политике в отношении иностранных инвесторов только углубят недоверие к американским активам. По словам аналитиков банка, доллар сегодня переоценен примерно на 15%, что указывает на пространство для его дальнейшего снижения.

Причина №3: снижение рыночного доверия и глобальная диверсификация

Изменения, которые происходят в глобальной экономике, заставляют страны искать альтернативы доллару. Рост экономик Азии, усиление роли евро, возвращение иены на позиции стабильной валюты и общая тенденция к мультивалютности создают новые правила игры.

"Мы считаем, что формируется среднесрочный нарратив вокруг более слабого доллара", — отметил валютный стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Аруп Чаттерджи.

Иными словами, инвесторы не только реагируют на краткосрочные риски - они меняют свою долгосрочную логику размещения капитала.

В чем это проявляется уже сейчас

Доллар уже демонстрирует признаки ослабления: по данным Bloomberg, в первые числа июня он просел на 0,5% относительно валют стран "большой десятки", а индекс Bloomberg Dollar Spot достиг минимума с июля 2023 года.

Morgan Stanley считает, что это только начало. По их прогнозам:

евро вырастет до 1,25 долл. (с нынешних 1,14 долл.);

фунт стерлингов — до 1,45 долл;

иена укрепится со 143 до 130 за долл.

Также JPMorgan рекомендует делать ставки на усиление иены, евро и австралийского доллара как более стабильных альтернатив.

Почему это важно для мира

Падение доллара может привести к масштабным последствиям для глобальной экономики:

Удешевление американского импорта — может стимулировать внутреннее производство в США. Удорожание обслуживания долгов в долларах для развивающихся стран. Перераспределение капиталов — инвесторы будут искать новые рынки с надежной политикой. Пересмотр валютных резервов — центробанки могут уменьшать долю доллара в пользу золота, юаня или евро.

Финансовые рынки уже сигнализируют: впереди период высокой волатильности. В краткосрочной перспективе ситуацию может расшатать политическая неопределенность в США и решение по ключевым ставкам. В среднесрочной — начнется процесс постепенной диверсификации мировых резервов и переоценка традиционных валютных привязок.

Как сообщалось, июнь 2025 года может стать месяцем перемен для украинского валютного рынка. Длительное время курс доллара не пересекает важную психологическую отметку, а евро не может вернуться к своим предыдущим значениям.

Также отметим, Украина активно движется к евроинтеграции, что поднимает вопрос о будущем гривны. Хотя переход на евро является логичным шагом на этом пути, стоит отметить, что не все страны-члены ЕС отказались от своих национальных валют. Это вызывает закономерные вопросы относительно того, когда гривна может исчезнуть и является ли переход на евро обязательным после вступления Украины в Европейский Союз.