Уолл-стрит прогнозирует обвал доллара — что будет с валютами до 2026 года

Уолл-стрит готовит к валютной переориентации — что ждет доллар
Американский доллар, который десятилетиями считался главной резервной валютой мира, сейчас теряет позиции. Несколько влиятельных банков с Уолл-стрит, среди которых Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs, публично предупредили о возможном системном ослаблении доллара уже в ближайшей перспективе. К этому привела совокупность внутриэкономических, монетарных и геополитических факторов.
Эксперты отмечают: текущая ситуация не является временным колебанием, а началом более глубокого сдвига валютного ландшафта. На кону — глобальная переориентация капиталов, пишет Bloomberg.
Причина №1: монетарная политика ФРС готовит доллар к снижению
Одним из ключевых факторов, которые подтачивают силу доллара, является ожидаемое снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. Morgan Stanley прогнозирует, что к середине 2026 года индекс доллара упадет на 9% — до уровня 91. Это приблизит стоимость американской валюты к отметкам, которые в последний раз фиксировались во время пандемии COVID-19.
По оценкам банка, доходность 10-летних государственных облигаций США снизится до 4% к концу 2025 года. В 2026 году возможно дальнейшее уменьшение — в условиях планового снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов. Такие условия снижают привлекательность американских активов для глобальных инвесторов.
Причина №2: политика Трампа пугает иностранный капитал
Кроме монетарных факторов, рынки закладывают в свои прогнозы политические риски. Дональд Трамп, который активно заявляет о намерении вернуться в Белый дом, уже объявил планы по новым пошлинам и налоговым изменениям. Если они будут реализованы, то могут существенно ударить по потокам иностранных инвестиций в США.
По мнению Goldman Sachs, потенциальные изменения в налоговой политике в отношении иностранных инвесторов только углубят недоверие к американским активам. По словам аналитиков банка, доллар сегодня переоценен примерно на 15%, что указывает на пространство для его дальнейшего снижения.
Причина №3: снижение рыночного доверия и глобальная диверсификация
Изменения, которые происходят в глобальной экономике, заставляют страны искать альтернативы доллару. Рост экономик Азии, усиление роли евро, возвращение иены на позиции стабильной валюты и общая тенденция к мультивалютности создают новые правила игры.
"Мы считаем, что формируется среднесрочный нарратив вокруг более слабого доллара", — отметил валютный стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Аруп Чаттерджи.
Иными словами, инвесторы не только реагируют на краткосрочные риски - они меняют свою долгосрочную логику размещения капитала.
В чем это проявляется уже сейчас
Доллар уже демонстрирует признаки ослабления: по данным Bloomberg, в первые числа июня он просел на 0,5% относительно валют стран "большой десятки", а индекс Bloomberg Dollar Spot достиг минимума с июля 2023 года.
Morgan Stanley считает, что это только начало. По их прогнозам:
- евро вырастет до 1,25 долл. (с нынешних 1,14 долл.);
- фунт стерлингов — до 1,45 долл;
- иена укрепится со 143 до 130 за долл.
Также JPMorgan рекомендует делать ставки на усиление иены, евро и австралийского доллара как более стабильных альтернатив.
Почему это важно для мира
Падение доллара может привести к масштабным последствиям для глобальной экономики:
- Удешевление американского импорта — может стимулировать внутреннее производство в США.
- Удорожание обслуживания долгов в долларах для развивающихся стран.
- Перераспределение капиталов — инвесторы будут искать новые рынки с надежной политикой.
- Пересмотр валютных резервов — центробанки могут уменьшать долю доллара в пользу золота, юаня или евро.
Финансовые рынки уже сигнализируют: впереди период высокой волатильности. В краткосрочной перспективе ситуацию может расшатать политическая неопределенность в США и решение по ключевым ставкам. В среднесрочной — начнется процесс постепенной диверсификации мировых резервов и переоценка традиционных валютных привязок.
Как сообщалось, июнь 2025 года может стать месяцем перемен для украинского валютного рынка. Длительное время курс доллара не пересекает важную психологическую отметку, а евро не может вернуться к своим предыдущим значениям.
Также отметим, Украина активно движется к евроинтеграции, что поднимает вопрос о будущем гривны. Хотя переход на евро является логичным шагом на этом пути, стоит отметить, что не все страны-члены ЕС отказались от своих национальных валют. Это вызывает закономерные вопросы относительно того, когда гривна может исчезнуть и является ли переход на евро обязательным после вступления Украины в Европейский Союз.
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