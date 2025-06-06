Волл-стріт прогнозує обвал долара — що буде з валютами до 2026 року

Жінка тримає долари. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Американський долар, який десятиліттями вважався головною резервною валютою світу, нині втрачає позиції. Кілька впливових банків з Волл-стріт, серед яких Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs, публічно попередили про можливе системне послаблення долара вже в найближчій перспективі. До цього призвела сукупність внутрішньоекономічних, монетарних та геополітичних чинників.

Експерти наголошують: поточна ситуація не є тимчасовим коливанням, а початком більш глибокого зсуву валютного ландшафту. На кону — глобальна переорієнтація капіталів, пише Bloomberg.

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Причина №1: монетарна політика ФРС готує долар до зниження

Одним з ключових чинників, які підточують силу долара, є очікуване зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою. Morgan Stanley прогнозує, що до середини 2026 року індекс долара впаде на 9% — до рівня 91. Це наблизить вартість американської валюти до позначок, які востаннє фіксувалися під час пандемії COVID-19.

За оцінками банку, прибутковість 10-річних державних облігацій США знизиться до 4% до кінця 2025 року. У 2026 році можливе подальше зменшення — в умовах планового зниження ставки ФРС на 175 базисних пунктів. Такі умови знижують привабливість американських активів для глобальних інвесторів.

Причина №2: політика Трампа лякає іноземний капітал

Окрім монетарних чинників, ринки закладають у свої прогнози політичні ризики. Дональд Трамп, який активно заявляє про намір повернутися в Білий дім, вже оголосив плани щодо нових мит та податкових змін. Якщо вони будуть реалізовані, то можуть суттєво вдарити по потоках іноземних інвестицій у США.

На думку Goldman Sachs, потенційні зміни в податковій політиці щодо іноземних інвесторів лише поглиблять недовіру до американських активів. За словами аналітиків банку, долар сьогодні переоцінений приблизно на 15%, що вказує на простір для його подальшого зниження.

Причина №3: зниження ринкової довіри та глобальна диверсифікація

Зміни, які відбуваються у глобальній економіці, змушують країни шукати альтернативи долару. Зростання економік Азії, посилення ролі євро, повернення єни на позиції стабільної валюти та загальна тенденція до багатовалютності створюють нові правила гри.

"Ми вважаємо, що формується середньостроковий наратив навколо слабшого долара", — зазначив валютний стратег Wells Fargo у Нью-Йорку Аруп Чаттерджі.

Іншими словами, інвестори не лише реагують на короткострокові ризики — вони змінюють свою довгострокову логіку розміщення капіталу.

У чому це проявляється вже зараз

Долар уже демонструє ознаки ослаблення: за даними Bloomberg, в перші числа червня він просів на 0,5% відносно валют країн "великої десятки", а індекс Bloomberg Dollar Spot досяг мінімуму з липня 2023 року.

Morgan Stanley вважає, що це лише початок. За їхніми прогнозами:

євро зросте до 1,25 дол. (з нинішніх 1,14 дол.);

фунт стерлінгів — до 1,45 дол.;

єна зміцниться зі 143 до 130 за дол.

Також JPMorgan рекомендує робити ставки на посилення єни, євро та австралійського долара як більш стабільних альтернатив.

Чому це важливо для світу

Падіння долара може призвести до масштабних наслідків для глобальної економіки:

Здешевшання американського імпорту — може стимулювати внутрішнє виробництво у США. Дорожчання обслуговування боргів у доларах для країн, що розвиваються. Перерозподіл капіталів — інвестори шукатимуть нові ринки з надійнішою політикою. Перегляд валютних резервів — центробанки можуть зменшувати частку долара на користь золота, юаня чи євро.

Фінансові ринки вже сигналізують: попереду період високої волатильності. У короткостроковій перспективі ситуацію може розхитати політична невизначеність у США та рішення щодо ключових ставок. У середньостроковій — почнеться процес поступової диверсифікації світових резервів і переоцінка традиційних валютних прив’язок.

Як повідомлялось, червень 2025 року може стати місяцем змін для українського валютного ринку. Тривалий час курс долара не перетинає важливу психологічну позначку, а євро не може повернутися до своїх попередніх значень.

Також зазначимо, Україна активно прямує до євроінтеграції, що порушує питання про майбутнє гривні. Хоча перехід на євро є логічним кроком на цьому шляху, варто зазначити, що не всі країни-члени ЄС відмовилися від своїх національних валют. Це викликає закономірні запитання щодо того, коли гривня може зникнути та чи є перехід на євро обов'язковим після вступу України до Європейського Союзу.