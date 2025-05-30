Євро замість гривні — чи обов’язково Україні змінювати національну валюту

Купюра 100 євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Україна взяла курс на євроінтеграцію. Цей шлях логічно повинен привести до заміни національної валюти. Хоча на практиці ми бачимо, що не всі країни-члени ЄС відмовилися від власної грошової одиниці на користь євро. Постають питання, коли може зникнути гривня і чи обов’язковим є перехід на іншу валюту після вступу в ЄС.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати українці про потенційну відмову від гривні на користь євро.

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Інформаційний простір України сколихнули слова заступника голови правління Національного банку Сергія Ніколайчука про зобов’язання відмовитися від гривні в разі вступу в Європейський Союз. З одного боку, це логічний наслідок інтеграції в об’єднання держав зі спільною політичною та економічною системою.

З іншого боку, чи є беззаперечним той факт, що Україна перейде на євро після входження в ЄС? І якщо так, то скільки часу знадобиться для змін?

"Це буде дуже-дуже далекий шлях. За 10-15 років ми тільки оцінюватимемо, наскільки готові і наскільки це потрібно. Багато країн досі вважають доцільним мати власні валюти і доволі категоричні в цьому. Хоча під час вступу в ЄС вони беруть зобов’язання перейти на євро у певній перспективі", — зауважив Ніколайчук в інтерв’ю Forbes.

Виходить, чітких термінів немає, і примусити країну використовувати іншу валюту замість національної неможливо. Проте зобов’язання перейти на євро закріплене в Договорі про функціонування Європейського Союзу.

Які країни не перейшли на євро

Існує чимало винятків із правил. Наприклад, Данія домовилася про спеціальний статус і має юридично закріплене право не приєднуватися до єврозони, згідно з Маастрихтською угодою 1992 року. Швеція такий статус не отримала, але десятиліттями затягує перехід, бо не приєдналася до ERM II — механізму регулювання валютних курсів.

Плюс громадяни Данії та Швеції відхилили введення євро як національної валюти на референдумах. Сергій Ніколайчук в інтерв’ю також згадав про країни, які досі мають власні грошові одиниці: Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща і Румунія.

"Під час набуття членства в Європейському Союзі ці країни брали на себе зобов’язання в певній перспективі перейти на євро. Єдина країна, яка не брала подібного зобов’язання — це Данія. Вона змогла виторгувати для себе виняток", — уточнив заступник голови правління НБУ.

Виходить, Україна може наслідувати приклад Польщі чи Румунії, а не категорично відмовлятися від гривні на користь іншої валюти. Це питання не стоїть на порядку денному і в найближчі 5-10 років не стане нагальним.

Наслідки заміни національної валюти

Важливо розуміти наслідки переходу на євро для української економіки, щоб висловлюватися за чи проти реформи. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна", що отримає бізнес і населення після подібного нововведення:

доступ до єдиного фінансового середовища з країнами ЄС;

зменшення валютного ризику;

зручність здійснення грошових операцій;

відкритість і прозорість фінансових транзакцій;

підвищення інвестиційної привабливості України;

зниження залежності від курсових коливань;

здешевлення кредитів.

Це наслідки, які лежать на поверхні. Та спершу Україна повинна здійснити низку реформ, аби підготувати економіку до серйозних змін, підлаштуватися під європейські стандарти. В перспективі всі зміни допоможуть забезпечити стабільний розвиток, чого держава сильно потребуватиме по завершенню війни.

До слова, коли постане питання переходу з гривні на євро, його винесуть на широке громадське обговорення. Якщо суспільство не підтримає нововведення і виступить проти приєднання до єврозони, виконання зобов’язання може відтермінуватися на невизначений час.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити непогані гроші, продаючи долари з зірочкою біля серійного номера. Цей символ позначає купюри, якими замінили пошкоджені при друці банкноти. Колекціонери вважають їх вартими інвестицій.

Також ми писали, що зношені і пошкоджені гроші можуть не прийняти в магазинах, але їх обмінюють у банках. Касири фінустанови візьмуть у клієнтів купюри з потертостями, забрудненням, відбитками штампів, отворами і навіть відірваними краями.