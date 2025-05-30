Евро вместо гривны — обязательно ли Украине менять национальную валюту

Купюра 100 евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Украина взяла курс на евроинтеграцию. Этот путь логично должен привести к замене национальной валюты. Хотя на практике мы видим, что не все страны-члены ЕС отказались от собственной денежной единицы в пользу евро. Возникают вопросы, когда может исчезнуть гривна и обязателен ли переход на другую валюту после вступления в ЕС.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать украинцы о потенциальном отказе от гривны в пользу евро.

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Информационное пространство Украины всколыхнули слова заместителя председателя правления Национального банка Сергея Николайчука об обязательстве отказаться от гривны в случае вступления в Европейский Союз. С одной стороны, это логическое следствие интеграции в объединение государств с общей политической и экономической системой.

С другой стороны, является ли неоспоримым тот факт, что Украина перейдет на евро после вхождения в ЕС? И если да, то сколько времени понадобится для изменений?

"Это будет очень-очень далекий путь. Через 10-15 лет мы только будем оценивать, насколько готовы и насколько это нужно. Многие страны до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и довольно категоричны в этом. Хотя при вступлении в ЕС они берут обязательства перейти на евро в определенной перспективе", — отметил Николайчук в интервью Forbes.

Получается, четких сроков нет, и заставить страну использовать другую валюту вместо национальной невозможно. Однако обязательство перейти на евро закреплено в Договоре о функционировании Европейского Союза.

Какие страны не перешли на евро

Существует немало исключений из правил. Например, Дания договорилась о специальном статусе и имеет юридически закрепленное право не присоединяться к еврозоне, согласно Маастрихтскому соглашению 1992 года. Швеция такой статус не получила, но десятилетиями затягивает переход, поскольку не присоединилась к ERM II — механизму регулирования валютных курсов.

Плюс граждане Дании и Швеции отклонили введение евро как национальной валюты на референдумах. Сергей Николайчук в интервью также упомянул о странах, которые до сих пор имеют собственные денежные единицы: Болгария, Чехия, Венгрия, Польша и Румыния.

"При приобретении членства в Европейском Союзе эти страны брали на себя обязательства в определенной перспективе перейти на евро. Единственная страна, которая не брала подобного обязательства — это Дания. Она смогла выторговать для себя исключение", — уточнил заместитель председателя правления НБУ.

Получается, Украина может последовать примеру Польши или Румынии, а не категорически отказываться от гривны в пользу другой валюты. Этот вопрос не стоит на повестке дня и в ближайшие 5-10 лет не станет насущным.

Последствия замены национальной валюты

Важно понимать последствия перехода на евро для украинской экономики, чтобы высказываться за или против реформы. Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала в интервью телеканалу "Мы — Украина", что получит бизнес и население после подобного нововведения:

доступ к единой финансовой среде со странами ЕС;

уменьшение валютного риска;

удобство осуществления денежных операций;

открытость и прозрачность финансовых транзакций;

повышение инвестиционной привлекательности Украины;

снижение зависимости от курсовых колебаний;

удешевление кредитов.

Это последствия, которые лежат на поверхности. Но сначала Украина должна осуществить ряд реформ, дабы подготовить экономику к серьезным изменениям, подстроиться под европейские стандарты. В перспективе все изменения помогут обеспечить стабильное развитие, в чем государство сильно будет нуждаться по завершению войны.

К слову, когда встанет вопрос перехода с гривны на евро, его вынесут на широкое общественное обсуждение. Если люди не поддержат нововведение и выступят против присоединения к еврозоне, выполнение обязательства может отсрочиться на неопределенное время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот символ обозначает купюры, которыми заменили поврежденные при печати банкноты. Коллекционеры считают их стоящими инвестиций.

Также мы писали, что изношенные и поврежденные деньги могут не принять в магазинах, но их обменивают в банках. Кассиры финучреждений примут у клиентов купюры с потертостями, загрязнением, отпечатками штампов, отверстиями и даже оторванными краями.