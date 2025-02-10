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Восстановление Украины после войны — куда пойдут инвестиции

10 февраля 2025 13:57
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
ЕБРР планирует инвестировать в Украину миллиарды евро: какие основные направления послевоенных инвестиций
Восстановительные работы на Харьковской ТЭЦ-5. Фото: УНИАН
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В 2025 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать не менее 1,5 млрд евро (примерно 1,56 млрд долларов) для поддержки экономики и бизнеса Украины в условиях войны. После завершения войны объем инвестиций может достичь 3 млрд евро.

Об этом Reuters рассказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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В прошлом году банк выделил Украине рекордные 2,4 млрд евро. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила, что учреждение продолжит уделять особое внимание частному сектору Украины, в частности, энергетике, которая пострадала от атак России, а также инфраструктуре на национальном и муниципальном уровнях.

"Мы планируем поддерживать этот уровень инвестиций. Как минимум, мы нацелены на 1,5 млрд евро, но если удастся сделать больше, мы это сделаем", — отметила Рено-Бассо во время визита в Киев.

Она подчеркнула, что деятельность банка определяется спросом, и ЕБРР готов увеличить свои инвестиции в Украину до 3 млрд евро в год после окончания войны. Рено-Бассо отметила, что энергетический сектор Украины является одним из важнейших приоритетов этого года.

В перспективе проекты по модернизации отрасли и развитию возобновляемой энергетики могут стать драйвером частных инвестиций после завершения войны.

"Потенциал огромный, что вызывает значительный интерес со стороны иностранных инвесторов и активизирует деятельность в стране. Это действительно будет способствовать экономическому росту", — добавила она.

ЕБРР уже финансировал "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", а также предоставлял генерирующие мощности. Во время визита в Киев Рено-Бассо также обсудила с президентом Владимиром Зеленским и другими официальными, как продолжить финансирование важных реформ после того, как президент Дональд Трамп приостановил помощь от Агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, значительное количество немецких компаний намерены инвестировать в Украину после окончания войны. Наиболее перспективными направлениями для немецкого является производство строительных материалов, развитие оборонных технологий, аграрный сектор и энергетика.

Также мы писали, что в 2024 году количество новых компаний с иностранными владельцами в Украине значительно уменьшилось. За год было зарегистрировано на 24,2% меньше предприятий, чем в 2023 году.

ЕБРР инвестиции аграрии восстановление энергетика

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