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Відбудова України після війни — куди підуть основні інвестиції

10 лютого 2025 13:57
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ЄБРР планує інвестувати в Україну мільярди євро: які основні напрямки післявоєнних інвестицій
Відновлювальні роботи на Харківській ТЕЦ-5. Фото: УНІАН
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У 2025 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати щонайменше 1,5 млрд євро (приблизно 1,56 млрд доларів) для підтримки економіки та бізнесу України в умовах війни. Після завершення війни обсяг інвестицій може сягнути 3 млрд євро.

Про це Reuters розповіла президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Торік банк виділив Україні рекордні 2,4 млрд євро. Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила, що установа продовжить приділяти особливу увагу приватному сектору України, зокрема, енергетиці, яка постраждала від атак Росії, а також інфраструктурі на національному та муніципальному рівнях.

"Ми плануємо підтримувати цей рівень інвестицій. Як мінімум, ми націлені на 1,5 млрд євро, але якщо вдасться зробити більше, ми це зробимо", — зазначила Рено-Бассо під час візиту до Києва.

Вона наголосила, що діяльність банку визначається попитом, і ЄБРР готовий збільшити свої інвестиції в Україну до 3 млрд євро на рік після закінчення війни. Рено-Бассо зазначила, що енергетичний сектор України є одним із найважливіших пріоритетів цього року.

У перспективі проєкти з модернізації галузі та розвитку відновлюваної енергетики можуть стати драйвером приватних інвестицій після завершення війни.

"Потенціал величезний, що викликає значний інтерес з боку іноземних інвесторів та активізує діяльність у країні. Це справді сприятиме економічному зростанню", — додала вона.

ЄБРР вже фінансував "Укренерго", "Укргідроенерго", а також надавав генеруючі потужності. Під час візиту до Києва Рено-Бассо також обговорила із президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними, як продовжити фінансування важливих реформ після того, як президент Дональд Трамп призупинив допомогу від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Нагадаємо, значна кількість німецьких компаній мають намір інвестувати в Україну після закінчення війни. Найбільш перспективними напрямками для німецького є виробництво будівельних матеріалів, розвиток оборонних технологій, аграрний сектор та енергетика.

Також ми писали, що у 2024 році кількість нових компаній з іноземними власниками в Україні значно зменшилася. За рік було зареєстровано на 24,2% менше підприємств, ніж у 2023 році.

ЄБРР інвестиції аграрії відновлення енергетика

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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