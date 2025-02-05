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Куди хоче інвестувати німецький бізнес, — подробиці

5 лютого 2025 06:12
Галина Остаповець - Журналіст
Інвестиції до України після війни - у Німеччині назвали сектори - новини
Райнер Перау, голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати. Фото: Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Чимало німецьких компаній планують інвестиції в Україні після завершення війни. Найбільш привабливими секторами для німецького бізнесу є інвестиції у компанії з виробництва будівельних матеріалів, оборонні технології, сільське господарство та енергетика. 

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Райнер Перау, голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати. 

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"Багато німецьких компаній планують інвестувати після завершення війни. Одна із гарячих тем – це інвестиції у компанії з виробництва будівельних матеріалів. Оборонні технології, сільське господарство та енергетика — є привабливими секторами для інвестицій", — сказав Перау.

За його словами, Німеччина допомагала і допомагає Україні і під час війни. Зокрема, йдеться про військову підтримку, надання спорядження та ресурсів, а також значну бюджетну допомогу через Європейський Союз. І це є важливим фактором у забезпеченні стабільності в цей складний час.

Проте бізнес-спільнота, за словами Перау, зокрема німецькі компанії, теж активно сприяють відновленню економіки України, вносячи свій вклад через інвестиції. Зокрема, один з найбільших німецьких гравців на ринку, компанія Knauf, цього року вже оголосила про масштабні інвестиції до України.

"Вони планують побудувати нову фабрику в Тернопільській області, інвестуючи понад 150 мільйонів євро. Це не тільки сприятиме розвитку української економіки, але й створить нові робочі місця, забезпечуючи сталі перспективи для майбутнього", — підсумував Райнер Перау.

Нагадаємо, за словами нардепки Ольги Василевської-Смаглюк, в Україні варто ввести декларування Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для працівників територіальних центрів комплектування. За її словами, такий крок може зменшити рівень хабарництва.

Також за словами політикині, законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок, ініціатором якого є депутат Данило Гетманцев, ще не надійшов до профільного комітету. Його перспективи залишаються невизначеними.
 

Німеччина інвестиції Україна економіка бізнес війна

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