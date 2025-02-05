Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Куда хочет инвестировать немецкий бизнес, — подробности arrow

Куда хочет инвестировать немецкий бизнес, — подробности

5 февраля 2025 06:12
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Инвестиции в Украину после войны - в Германии назвали секторы - новости
Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты. Фото: Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Многие немецкие компании планируют инвестиции в Украину после завершения войны. Наиболее привлекательными секторами для немецкого бизнеса являются инвестиции в компании по производству строительных материалов, оборонные технологии, сельское хозяйство и энергетика.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

Читайте также:

"Многие немецкие компании планируют инвестиции в Украину после завершения войны. Одна из горячих тем — это инвестиции в компании по производству строительных материалов. Оборонные технологии, сельское хозяйство и энергетика — являются привлекательными секторами для инвестиций", — сказал Перау.

По его словам, Германия помогала и помогает Украине и во время войны. В частности, речь идет о военной поддержке, предоставлении снаряжения и ресурсов, а также значительной бюджетной помощи через Европейский Союз. И это является важным фактором в обеспечении стабильности в это сложное время.

Однако бизнес-сообщество, по словам Перау, в частности немецкие компании, тоже активно способствуют восстановлению экономики Украины, внося свой вклад через инвестиции. В частности, один из крупнейших немецких игроков на рынке, компания Knauf, в этом году уже объявила о масштабных инвестициях в Украину.

"Они планируют построить новую фабрику в Тернопольской области, инвестируя более 150 миллионов евро. Это не только будет способствовать развитию украинской экономики, но и создаст новые рабочие места, обеспечивая устойчивые перспективы для будущего", — подытожил Райнер Перау.

Напомним, по словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, в Украине следует ввести декларирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для работников территориальных центров комплектования. По ее словам, такой шаг может уменьшить уровень взяточничества.

Также по словам политика, законопроект о налогообложении международных посылок, инициатором которого является депутат Даниил Гетманцев, еще не поступил в профильный комитет. Его перспективы остаются неопределенными.

Германия инвестиции Украина экономика бизнес війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:33 Раздел имущества при разводе — три способа сохранить активы

06:30 В Украине снова дорожает ячмень — цены на зерно в феврале

06:30 Какие данные предоставляет ТЦК призывник при поступлении на учет

06:25 В большинстве областей будет снег — прогноз погоды на сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

Эксклюзив

06:12 Куда хочет инвестировать немецкий бизнес, — подробности

06:10 Украинцы могут заказать е-пенсионное — есть нюансы

06:02 Почему стоит забыть о привычке закрывать приложения на Android

06:01 Ощадбанк взимает комиссию за старые карты — что нужно знать

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:33 Раздел имущества при разводе — три способа сохранить активы

06:30 В Украине снова дорожает ячмень — цены на зерно в феврале

06:30 Какие данные предоставляет ТЦК призывник при поступлении на учет

06:25 В большинстве областей будет снег — прогноз погоды на сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

Эксклюзив

06:12 Куда хочет инвестировать немецкий бизнес, — подробности

06:10 Украинцы могут заказать е-пенсионное — есть нюансы

06:02 Почему стоит забыть о привычке закрывать приложения на Android

06:01 Ощадбанк взимает комиссию за старые карты — что нужно знать

06:40 Новые тарифы в ломбардах Украины — сколько стоит золото в феврале

06:15 Как вырастут тарифы на коммуналку и связь — прогноз на 2025 год

4 февраля 2025

23:33 Уничтожение отеля Бристоль — что писали одесситы в соцсетях

06:40 Новые цены латуни — сколько платят за цветной металл в феврале

06:22 Что происходит на рынке труда и где самые высокие зарплаты

3 февраля 2025
Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

2 февраля 2025

06:40 Цены на медь в феврале — как обновилась стоимость лома в Украине

1 февраля 2025

14:20 Тарифы, продукты, аренда и курс — каких цен ожидать в феврале

Text

22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

Text

21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

Text

19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

Text

17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

Text

17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:25 Стало известно, кем был пятый погибший в Изюме

Text

15:04 Срок возвращения после СОЧ могут продлить, — нардеп

Text

13:48 Костенко заявил, что РФ годами получала ценные ресурсы Украины

Text

13:04 У Зеленского заявили о встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:28 Мазурашу предложил проверять моральную пригодность к службе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

14:30 Тысяча Зеленского — кого из украинцев заставят вернуть выплату

29 января 2025

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

27 января 2025

21:22 Ляшко спустя три года появился на публике и упрекнул украинцев

18:20 Бесплатный проезд для украинок 60+ — где действуют льготы в 2025

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

1 февраля 2025

12:11 Любимый "девчачий" салат — попробуйте приготовить, очень вкусно

07:22 Безвиз с затратами — сколько будет стоить въезд в ЕС в 2025 году

23 января 2025

17:51 Усики опубликовали фото из больницы — что с ними произошло