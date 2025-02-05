Инвестиции в Украину после войны - в Германии назвали секторы - новости

Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты. Фото: Новини.LIVE

Многие немецкие компании планируют инвестиции в Украину после завершения войны. Наиболее привлекательными секторами для немецкого бизнеса являются инвестиции в компании по производству строительных материалов, оборонные технологии, сельское хозяйство и энергетика.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

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"Многие немецкие компании планируют инвестиции в Украину после завершения войны. Одна из горячих тем — это инвестиции в компании по производству строительных материалов. Оборонные технологии, сельское хозяйство и энергетика — являются привлекательными секторами для инвестиций", — сказал Перау.

По его словам, Германия помогала и помогает Украине и во время войны. В частности, речь идет о военной поддержке, предоставлении снаряжения и ресурсов, а также значительной бюджетной помощи через Европейский Союз. И это является важным фактором в обеспечении стабильности в это сложное время.

Однако бизнес-сообщество, по словам Перау, в частности немецкие компании, тоже активно способствуют восстановлению экономики Украины, внося свой вклад через инвестиции. В частности, один из крупнейших немецких игроков на рынке, компания Knauf, в этом году уже объявила о масштабных инвестициях в Украину.

"Они планируют построить новую фабрику в Тернопольской области, инвестируя более 150 миллионов евро. Это не только будет способствовать развитию украинской экономики, но и создаст новые рабочие места, обеспечивая устойчивые перспективы для будущего", — подытожил Райнер Перау.

Напомним, по словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, в Украине следует ввести декларирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для работников территориальных центров комплектования. По ее словам, такой шаг может уменьшить уровень взяточничества.

Также по словам политика, законопроект о налогообложении международных посылок, инициатором которого является депутат Даниил Гетманцев, еще не поступил в профильный комитет. Его перспективы остаются неопределенными.