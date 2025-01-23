Іноземний бізнес в Україні – три країни залишаються активними гравцями на ринку

Чоловіки розглядають графіки. Фото: Freepik

За підсумками 2024 року кількість нових компаній з іноземними власниками в Україні суттєво скоротилася. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру, було зареєстровано 1109 підприємств, заснованих громадянами інших держав, що на 24,2% менше, ніж у 2023 році. Порівняно з довоєнним 2021 роком цей показник знизився аж на 60%.

Як зазначено у дослідженні "Опендатабот", ці цифри свідчать про складні умови ведення бізнесу, пов’язані з війною та економічною нестабільністю, однак іноземні інвестори не полишають спроб інтегруватися в українську економіку.

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Скріншот: Опендатабот

Лідери серед засновників компаній

У 2024 році компанії в Україні реєстрували громадяни 78 країн світу. Лідерами за кількістю новостворених бізнесів стали:

Туреччина — 201 компанія;

Польща — 90 компаній;

США — 89 компаній.

Таким чином, саме громадяни Туреччини найактивніше проявляли інтерес до відкриття бізнесу в Україні, підтверджуючи давні економічні зв’язки між країнами.

Скриншот: Опендатабот

Регіони зосередження іноземного бізнесу

Найбільш популярними регіонами для реєстрації іноземних компаній у 2024 році стали:

Київ — 542 компанії (48,9% від загальної кількості);

Львівська область — 137 компаній (12,4%);

Одеська область — 122 компанії (11%).

Столиця традиційно залишається основним центром бізнес-активності, оскільки тут сконцентрована велика частина інфраструктури, необхідної для роботи компаній, а також найвищий попит на послуги та товари. Львівщина та Одещина також користуються популярністю через своє вигідне географічне розташування та стабільний розвиток регіонів навіть у воєнний час.

Скріншот: Опендатабот

Основні напрями діяльності іноземного бізнесу

Найчастіше іноземні компанії в Україні обирають такі сфери діяльності:

оптова торгівля — 255 компаній (23%);

комп’ютерне програмування та IT-послуги — 109 компаній (9,8%);

операції з нерухомістю — 86 компаній (7,8%).

Ці напрями демонструють прагнення іноземців займатися торгівлею, інвестувати у високотехнологічні сфери та нерухомість, що залишається популярним активом навіть у періоди кризи.

Скріншот: Опендатабот

Компанії з найбільшим статутним капіталом

Серед новостворених підприємств є бізнеси з вражаючими фінансовими показниками. Найбільший статутний капітал у 2024 році мала компанія ТОВ "ДВЛ УКР" із Києва, кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Франції. Її статутний капітал склав 1,18 млрд грн.

До списку компаній із найбільшими інвестиціями також увійшли:

ТОВ "Трейд Солюшинз" із капіталом 456,7 млн грн (власник — громадянин Чехії);

ТОВ "ДК Київ Аутлет" із капіталом 335,6 млн грн (власник — громадянин Чехії).

Також аналітики зазначають, що серед нових компаній є ті, які мають зв’язки з відомими українськими фінансовими групами, наприклад:

"Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед" — компанія з грецьким власником, але пов’язана з групою родини Льовочкіних;

"АП Біоенергетичний комплекс" — заснована громадянами США та Австрії, але входить до концерну АВЕК (група Фельдмана).

Як повідомлялось, експерти рекомендують уважно оцінювати ризики перед інвестуванням в український ринок. Навіть у складних умовах війни ринок пропонує можливості для вкладення коштів, але інвесторам потрібно зважати на підвищену волатильність.

Однак, попри всі виклики, Україна залишається привабливою для іноземних інвесторів, які бачать потенціал у розвитку її економіки. Бізнес навіть у кризові часи знаходить способи для адаптації та зростання, відкриваючи нові можливості для співпраці між Україною та іншими країнами.