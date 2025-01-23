Иностранный бизнес в Украине – три страны остаются активными игроками на рынке

Мужчины рассматривают графики. Фото:Freepik

По итогам 2024 года количество новых компаний с иностранными владельцами в Украине существенно сократилось. Согласно данным Единого государственного реестра, было зарегистрировано 1109 предприятий, основанных гражданами других государств, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. По сравнению с довоенным 2021 годом этот показатель снизился аж на 60%.

Как указано в исследовании "Опендатабот", эти цифры свидетельствуют о сложных условиях ведения бизнеса, связанных с войной и экономической нестабильностью, однако иностранные инвесторы не оставляют попыток интегрироваться в украинскую экономику.

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Скриншот: Опендатабот

Лидеры среди учредителей компаний

В 2024 году компании в Украине регистрировали граждане 78 стран мира. Лидерами по количеству вновь созданных бизнесов стали:

Турция — 201 компания;

Польша — 90 компаний;

США — 89 компаний.

Таким образом, именно граждане Турции активнее всего проявляли интерес к открытию бизнеса в Украине, подтверждая давние экономические связи между странами.

Скриншот: Опендатабот

Регионы сосредоточения иностранного бизнеса

Наиболее популярными регионами для регистрации иностранных компаний в 2024 году стали:

Киев — 542 компании (48,9% от общего количества);

Львовская область — 137 компаний (12,4%);

Одесская область — 122 компании (11%).

Столица традиционно остается основным центром бизнес-активности, поскольку здесь сконцентрирована большая часть инфраструктуры, необходимой для работы компаний, а также самый высокий спрос на услуги и товары. Львовщина и Одесская область также пользуются популярностью из-за своего выгодного географического расположения и стабильного развития регионов даже в военное время.

Скриншот: Опендатабот

Основные направления деятельности иностранного бизнеса

Чаще всего иностранные компании в Украине выбирают такие сферы деятельности:

оптовая торговля — 255 компаний (23%);

компьютерное программирование и IT-услуги — 109 компаний (9,8%);

операции с недвижимостью — 86 компаний (7,8%).

Эти направления демонстрируют стремление иностранцев заниматься торговлей, инвестировать в высокотехнологичные сферы и недвижимость, которая остается популярным активом даже в периоды кризиса.

Скриншот: Опендатабот

Компании с наибольшим уставным капиталом

Среди вновь созданных предприятий есть бизнесы с впечатляющими финансовыми показателями. Самый большой уставный капитал в 2024 году имела компания ООО "ДВЛ УКР" из Киева, конечным бенефициаром которой является гражданин Франции. Ее уставный капитал составил 1,18 млрд грн.

В список компаний с наибольшими инвестициями также вошли:

ООО "Трейд Солюшинз" с капиталом 456,7 млн грн (собственник — гражданин Чехии);

ООО "ДК Киев Аутлет" с капиталом 335,6 млн грн (собственник — гражданин Чехии).

Также аналитики отмечают, что среди новых компаний есть те, которые имеют связи с известными украинскими финансовыми группами, например:

"Омбри Электрикал Энерджи КО. Лимитед" — компания с греческим собственником, но связанная с группой семьи Левочкиных;

"АП Биоэнергетический комплекс" — основана гражданами США и Австрии, но входит в концерн АВЭК (группа Фельдмана).

Как сообщалось, эксперты рекомендуют внимательно оценивать риски перед инвестированием в украинский рынок. Даже в сложных условиях войны рынок предлагает возможности для вложения средств, но инвесторам нужно учитывать повышенную волатильность.

Однако, несмотря на все вызовы, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов, которые видят потенциал в развитии ее экономики. Бизнес даже в кризисные времена находит способы для адаптации и роста, открывая новые возможности для сотрудничества между Украиной и другими странами.