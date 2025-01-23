Иностранный бизнес в Украине – три страны остаются активными игроками на рынке

Иностранных инвесторов в Украине стало меньше — кто активен
По итогам 2024 года количество новых компаний с иностранными владельцами в Украине существенно сократилось. Согласно данным Единого государственного реестра, было зарегистрировано 1109 предприятий, основанных гражданами других государств, что на 24,2% меньше, чем в 2023 году. По сравнению с довоенным 2021 годом этот показатель снизился аж на 60%.
Как указано в исследовании "Опендатабот", эти цифры свидетельствуют о сложных условиях ведения бизнеса, связанных с войной и экономической нестабильностью, однако иностранные инвесторы не оставляют попыток интегрироваться в украинскую экономику.
Лидеры среди учредителей компаний
В 2024 году компании в Украине регистрировали граждане 78 стран мира. Лидерами по количеству вновь созданных бизнесов стали:
- Турция — 201 компания;
- Польша — 90 компаний;
- США — 89 компаний.
Таким образом, именно граждане Турции активнее всего проявляли интерес к открытию бизнеса в Украине, подтверждая давние экономические связи между странами.
Регионы сосредоточения иностранного бизнеса
Наиболее популярными регионами для регистрации иностранных компаний в 2024 году стали:
- Киев — 542 компании (48,9% от общего количества);
- Львовская область — 137 компаний (12,4%);
- Одесская область — 122 компании (11%).
Столица традиционно остается основным центром бизнес-активности, поскольку здесь сконцентрирована большая часть инфраструктуры, необходимой для работы компаний, а также самый высокий спрос на услуги и товары. Львовщина и Одесская область также пользуются популярностью из-за своего выгодного географического расположения и стабильного развития регионов даже в военное время.
Основные направления деятельности иностранного бизнеса
Чаще всего иностранные компании в Украине выбирают такие сферы деятельности:
- оптовая торговля — 255 компаний (23%);
- компьютерное программирование и IT-услуги — 109 компаний (9,8%);
- операции с недвижимостью — 86 компаний (7,8%).
Эти направления демонстрируют стремление иностранцев заниматься торговлей, инвестировать в высокотехнологичные сферы и недвижимость, которая остается популярным активом даже в периоды кризиса.
Компании с наибольшим уставным капиталом
Среди вновь созданных предприятий есть бизнесы с впечатляющими финансовыми показателями. Самый большой уставный капитал в 2024 году имела компания ООО "ДВЛ УКР" из Киева, конечным бенефициаром которой является гражданин Франции. Ее уставный капитал составил 1,18 млрд грн.
В список компаний с наибольшими инвестициями также вошли:
- ООО "Трейд Солюшинз" с капиталом 456,7 млн грн (собственник — гражданин Чехии);
- ООО "ДК Киев Аутлет" с капиталом 335,6 млн грн (собственник — гражданин Чехии).
Также аналитики отмечают, что среди новых компаний есть те, которые имеют связи с известными украинскими финансовыми группами, например:
- "Омбри Электрикал Энерджи КО. Лимитед" — компания с греческим собственником, но связанная с группой семьи Левочкиных;
- "АП Биоэнергетический комплекс" — основана гражданами США и Австрии, но входит в концерн АВЭК (группа Фельдмана).
Как сообщалось, эксперты рекомендуют внимательно оценивать риски перед инвестированием в украинский рынок. Даже в сложных условиях войны рынок предлагает возможности для вложения средств, но инвесторам нужно учитывать повышенную волатильность.
Однако, несмотря на все вызовы, Украина остается привлекательной для иностранных инвесторов, которые видят потенциал в развитии ее экономики. Бизнес даже в кризисные времена находит способы для адаптации и роста, открывая новые возможности для сотрудничества между Украиной и другими странами.
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