Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Куди вкладати гроші в Україні під час та після війни arrow

Куди вкладати гроші в Україні під час та після війни

17 січня 2025 06:29
Григорій Трипульський - к.ю.н., адвокат, керуючий партнер компанії «ДЕ-ЮРЕ»
Григорій Трипульський
к.ю.н., адвокат, керуючий партнер компанії «ДЕ-ЮРЕ»
Економіст пояснив, куди вкладати гроші в Україні під час та після війни
Куди вкладати гроші під час війни. Фото: Новини.LIVE
Григорій Трипульський - к.ю.н., адвокат, керуючий партнер компанії «ДЕ-ЮРЕ»
Григорій Трипульський
к.ю.н., адвокат, керуючий партнер компанії «ДЕ-ЮРЕ»

Куди вкладати гроші в Україні під час та після війни
Незважаючи на повноцінну війну, в Україні все ще є люди, які мають надлишки грошових знаків і шукають способи їх ефективного інвестування. Ринок інвестицій в Україні зазнав суттєвих змін через воєнний стан, проте продовжує функціонувати, пропонуючи як традиційні, так і нові можливості для вкладення коштів. Для системного аналізу інвестиційних можливостей я пропоную розглянути два основні напрямки: внутрішні інвестиції, доступні всередині країни, та зовнішні — ті, що пов'язані з міжнародними ринками та закордонними активами.

Зовнішні інвестиції

Тут все просто. Їх дуже-дуже мало. Багато великих фондів готуються інвестувати в сільське господарство, енергетичний сектор України і вже збирають під це великі фонди. Однак початок таких інвестицій буде лише після закінчення війни.

Читайте також:

Останнім часом, після інавгурації Трампа і надії на швидкий мир, багато приватних інвесторів вже почали шукати в Україні об'єкти для інвестування. В очікуванні того, що відразу після закінчення війни активи в Україні зростуть у вартості. У 2025 році слід очікувати (сподіватися) на припинення війни, нашу Перемогу і, як наслідок, великий потік великих іноземних інвесторів, для яких ринок України в цей момент буде "зростаючим".

Внутрішні інвестиції

Нерухомість

До війни найпростішим і надійним об'єктом інвестування була нерухомість. Як житлова, так і комерційна. Її вартість стабільно зростала, а попит на оренду також був стабільним. Наразі ринок первинної нерухомості знаходиться в стагнації, за винятком західних областей України, де спостерігається активне будівництво.

Однак комерційні об'єкти в хороших і прохідних місцях як і раніше користуються великим попитом і знайти такі об'єкти для покупки не так просто. Ну і досить цікаво виглядає ринок вторинної житлової нерухомості, на якому можна знайти хороші об'єкти за низькою ціною.

Криптовалюта

2024 рік продемонстрував стрімке зростання курсів багатьох криптовалют і спричинив небувалий ажіотаж на цьому ринку. Про подолання біткоїном позначки у 100 000 доларів уже знають навіть дошкільнята. Головна проблема інвестування в криптовалюти полягає в їхньому невизначеному статусі в Україні — відсутні чіткі правила оподаткування та ускладнена купівля через офіційні канали. На жаль, це штовхає потенційних інвесторів "у тінь". До того ж, значні прибутки в цій сфері супроводжуються ризиком таких самих значних збитків. Втім, найближчим часом, за запевненнями Гетманцева, Україна планує офіційно визнати криптовалюту, що може суттєво пожвавити активність у цій сфері.

Фондовий ринок

Фондовий ринок в Україні практично не функціонує для приватних інвесторів. Іноземний ринок закритий у зв'язку з неможливістю офіційно виводити валюту з України. І навряд чи в 2025 році щось зміниться. Однак внутрішній ринок все частіше пропонує різні інститути спільного інвестування, причому формат придбання зовсім не складний і не вимагає багато зусиль. Поки, правда, тільки в комерційну нерухомість. Але такі пропозиції викликають інтерес інвесторів і варто прогнозувати збільшення цього ринку.

То ж, інвестиційний ринок України, попри воєнні виклики, продовжує функціонувати та пропонувати різноманітні можливості для вкладення коштів. Хоча зовнішні інвестиції наразі обмежені та очікують на завершення війни, внутрішній ринок демонструє певну активність, особливо в секторі комерційної нерухомості. Криптовалютний ринок показує значне зростання, але потребує чіткого правового регулювання. Фондовий ринок, хоч і обмежений для приватних інвесторів, поступово розвивається через інститути спільного інвестування.

Перспективи інвестиційного ринку України значною мірою залежать від завершення війни, після чого можна очікувати суттєвого припливу іноземних інвестицій та зростання вартості активів. Важливо зважати на ризики та диверсифікувати інвестиційний портфель, обираючи найбільш стабільні та перевірені інструменти відповідно до власної стратегії інвестування.

інвестиції гроші Україна фінанси війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

11:35 Сонячна активність на низькому рівні — магнітні бурі на сьогодні

11:27 Поїзди з Одеси ходитимуть швидше — новий розклад

11:19 У Львові засудили чоловіків, які пограбували та вбили бабусю

11:00 Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

10:59 На Одещині підлітки влаштували стрілянину у подвір'ї — що відомо

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:49 Російські дипломати проникли до закритої зони парламенту Британії

10:28 Нацвідбір на Євробачення-2025 — хто став останнім фіналістом шоу

10:27 Чорноморець відмовився грати з деякими клубами — чому

10:23 ШІ показав, якими будуть школи в Україні у майбутньому

10:21 Житло в Європі "з сюрпризом" — про що знають не всі українці

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво