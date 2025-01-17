Економіст пояснив, куди вкладати гроші в Україні під час та після війни

Куди вкладати гроші під час війни. Фото: Новини.LIVE

Григорій Трипульський к.ю.н., адвокат, керуючий партнер компанії «ДЕ-ЮРЕ»

Куди вкладати гроші в Україні під час та після війни

Незважаючи на повноцінну війну, в Україні все ще є люди, які мають надлишки грошових знаків і шукають способи їх ефективного інвестування. Ринок інвестицій в Україні зазнав суттєвих змін через воєнний стан, проте продовжує функціонувати, пропонуючи як традиційні, так і нові можливості для вкладення коштів. Для системного аналізу інвестиційних можливостей я пропоную розглянути два основні напрямки: внутрішні інвестиції, доступні всередині країни, та зовнішні — ті, що пов'язані з міжнародними ринками та закордонними активами.

Зовнішні інвестиції

Тут все просто. Їх дуже-дуже мало. Багато великих фондів готуються інвестувати в сільське господарство, енергетичний сектор України і вже збирають під це великі фонди. Однак початок таких інвестицій буде лише після закінчення війни.

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Останнім часом, після інавгурації Трампа і надії на швидкий мир, багато приватних інвесторів вже почали шукати в Україні об'єкти для інвестування. В очікуванні того, що відразу після закінчення війни активи в Україні зростуть у вартості. У 2025 році слід очікувати (сподіватися) на припинення війни, нашу Перемогу і, як наслідок, великий потік великих іноземних інвесторів, для яких ринок України в цей момент буде "зростаючим".

Внутрішні інвестиції

Нерухомість

До війни найпростішим і надійним об'єктом інвестування була нерухомість. Як житлова, так і комерційна. Її вартість стабільно зростала, а попит на оренду також був стабільним. Наразі ринок первинної нерухомості знаходиться в стагнації, за винятком західних областей України, де спостерігається активне будівництво.

Однак комерційні об'єкти в хороших і прохідних місцях як і раніше користуються великим попитом і знайти такі об'єкти для покупки не так просто. Ну і досить цікаво виглядає ринок вторинної житлової нерухомості, на якому можна знайти хороші об'єкти за низькою ціною.

Криптовалюта

2024 рік продемонстрував стрімке зростання курсів багатьох криптовалют і спричинив небувалий ажіотаж на цьому ринку. Про подолання біткоїном позначки у 100 000 доларів уже знають навіть дошкільнята. Головна проблема інвестування в криптовалюти полягає в їхньому невизначеному статусі в Україні — відсутні чіткі правила оподаткування та ускладнена купівля через офіційні канали. На жаль, це штовхає потенційних інвесторів "у тінь". До того ж, значні прибутки в цій сфері супроводжуються ризиком таких самих значних збитків. Втім, найближчим часом, за запевненнями Гетманцева, Україна планує офіційно визнати криптовалюту, що може суттєво пожвавити активність у цій сфері.

Фондовий ринок

Фондовий ринок в Україні практично не функціонує для приватних інвесторів. Іноземний ринок закритий у зв'язку з неможливістю офіційно виводити валюту з України. І навряд чи в 2025 році щось зміниться. Однак внутрішній ринок все частіше пропонує різні інститути спільного інвестування, причому формат придбання зовсім не складний і не вимагає багато зусиль. Поки, правда, тільки в комерційну нерухомість. Але такі пропозиції викликають інтерес інвесторів і варто прогнозувати збільшення цього ринку.

То ж, інвестиційний ринок України, попри воєнні виклики, продовжує функціонувати та пропонувати різноманітні можливості для вкладення коштів. Хоча зовнішні інвестиції наразі обмежені та очікують на завершення війни, внутрішній ринок демонструє певну активність, особливо в секторі комерційної нерухомості. Криптовалютний ринок показує значне зростання, але потребує чіткого правового регулювання. Фондовий ринок, хоч і обмежений для приватних інвесторів, поступово розвивається через інститути спільного інвестування.

Перспективи інвестиційного ринку України значною мірою залежать від завершення війни, після чого можна очікувати суттєвого припливу іноземних інвестицій та зростання вартості активів. Важливо зважати на ризики та диверсифікувати інвестиційний портфель, обираючи найбільш стабільні та перевірені інструменти відповідно до власної стратегії інвестування.