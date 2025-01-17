Экономист объяснил, куда вкладывать деньги в Украину во время и после войны

Куда вкладывать деньги во время войны Фото: Новини.LIVE

Григорий Трипульский к.ю.н., адвокат, управляющий партнер компании «ДЕ-ЮРЕ»

Куда вкладывать деньги в Украине во время и после войны

Несмотря на полноценную войну, в Украине все еще есть люди, у которых есть излишки денежных знаков и они ищут способы их эффективного инвестирования. Рынок инвестиций в Украине претерпел существенные изменения из-за военного положения, однако продолжает функционировать, предлагая как традиционные, так и новые возможности для вложения средств. Для системного анализа инвестиционных возможностей я предлагаю рассмотреть два основных направления: внутренние инвестиции, доступные внутри страны, и внешние, связанные с международными рынками и зарубежными активами.

Внешние инвестиции

Здесь все просто. Их очень мало. Многие крупные фонды готовятся инвестировать в сельское хозяйство, энергетический сектор Украины и уже собирают под это большие фонды. Однако начало таких инвестиций будет только после окончания войны.

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В последнее время, после инавгурации Трампа и надежды на скорый мир, многие частные инвесторы уже начали искать в Украине объекты для инвестирования. В ожидании того, что сразу после войны активы в Украине вырастут в стоимости. В 2025 году следует ожидать (надеяться) прекращения войны, нашу Победу и, как следствие, большой поток крупных иностранных инвесторов, для которых рынок Украины в этот момент будет "растущим".

Внутренние инвестиции

Недвижимость

До войны самым обычным и надежным объектом инвестирования была недвижимость. Как жилая, так и коммерческая. Ее стоимость стабильно росла, а спрос на аренду тоже был стабильным. В настоящее время рынок первичной недвижимости находится в стагнации, за исключением западных областей Украины, где наблюдается активное строительство.

Однако коммерческие объекты в хороших и проходных местах по-прежнему пользуются большим спросом и найти такие объекты для покупки не так просто. Да и довольно интересно смотрится рынок вторичной жилой недвижимости, на котором можно найти хорошие объекты по низкой цене.

Криптовалюта

2024 продемонстрировал стремительный рост курсов многих криптовалют и вызвал небывалый ажиотаж на этом рынке. О преодолении биткоином отметки в 100 000 долларов уже знают даже дошкольники. Главная проблема инвестирования в криптовалюты заключается в их неопределенном статусе в Украине — отсутствуют четкие правила налогообложения и усложнена покупка через официальные каналы. К сожалению, это толкает потенциальных инвесторов "в тень". К тому же, значительные прибыли в этой сфере сопровождаются риском таких же значительных убытков. Впрочем, в ближайшее время, по заверениям Гетманцева, Украина планирует официально признать криптовалюту, что может оживить активность в этой сфере.

Фондовый рынок

Фондовый рынок практически не функционирует для частных инвесторов. Иностранный рынок закрыт из-за невозможности официально выводить валюту из Украины. И вряд ли в 2025 году что-нибудь изменится. Однако внутренний рынок все чаще предлагает разные институты совместного инвестирования, причем формат приобретения совсем не сложен и не требует много усилий. Пока, правда, только в коммерческую недвижимость. Но такие предложения вызывают интерес инвесторов и следует прогнозировать увеличение этого рынка.

Итак, инвестиционный рынок Украины, несмотря на военные вызовы, продолжает функционировать и предлагать различные возможности для вложения средств. Хотя внешние инвестиции пока ограничены и ожидают завершения войны, внутренний рынок демонстрирует определенную активность, особенно в секторе коммерческой недвижимости. Криптовалютный рынок показывает значительный рост, но нуждается в четком правовом регулировании. Фондовый рынок, хоть и ограничен для частных инвесторов, постепенно развивается через институты совместного инвестирования.

Перспективы инвестиционного рынка в значительной степени зависят от завершения войны, после чего можно ожидать существенного притока иностранных инвестиций и роста стоимости активов. Важно учитывать риски и диверсифицировать инвестиционный портфель, выбирая наиболее стабильные и проверенные инструменты в соответствии со своей стратегией инвестирования.