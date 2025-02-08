Допомога Німеччини Україні під час війни - який рівень - новини

Райнер Перау, голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати. Фото: Новини.LIVE

Після закінчення війни багато німецьких бізнесменів очікувано захочуть відновити зв’язки та вести бізнес в Україні, адже потенціал для співпраці поміж країнами величезний.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Райнер Перау, голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати.

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"У Німеччині ми всі з нетерпінням чекаємо на закінчення цієї війни. Зараз, на жаль, багато німецьких компаній не можуть приїхати в Україну через рекомендації своїх служб безпеки, які зазначають, що ситуація наразі небезпечна. Однак, після закінчення війни багато німецьких бізнесменів захочуть відновити зв’язки та вести бізнес в Україні", — сказав Перау.

Також, за його словами, наразі Німеччина надає Україні екстрену допомогу щодо відновлення критичної інфраструктури. Мова про допомогу у вигляді генераторів, трансформаторів, які були пошкоджені в результаті атак.

"Німеччина завжди готова допомогти. І в довгостроковій перспективі є німецькі компанії, компанії з розробки проєктів, які дуже зацікавлені в розробці та розвитку вітрових і сонячних парків в Україні. У вас велика країна. Є багато можливостей для розвитку вітрової та сонячної енергетики", — підсумував Райнер Перау.

Нагадаємо, в Україні досі працюють компанії, власниками яких є росіяни. Вони не лише продовжують роботу на українському ринку, а виграють державні тендери. Найбільше таких компаній зареєстровано в Києві та Одесі.

За словами народної депутатки ВР Ольги Василевської-Смаглюк, законопроєкт щодо оподаткування міжнародних посилок ще не надійшов до профільного комітету. Наразі його перспективи поки невизначені.

