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Как Германия помогает Украине во время войны, — подробности

8 февраля 2025 06:33
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Помощь Германии Украине во время войны - какой уровень - новости
Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты. Фото: Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

После окончания войны многие немецкие бизнесмены ожидаемо захотят восстановить связи и вести бизнес в Украине, ведь потенциал для сотрудничества между странами огромный.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Райнер Перау, председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты.

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"В Германии мы все с нетерпением ждем окончания этой войны. Сейчас, к сожалению, многие немецкие компании не могут приехать в Украину из-за рекомендаций своих служб безопасности, которые отмечают, что ситуация сейчас опасна. Однако после окончания войны многие немецкие бизнесмены захотят восстановить связи и вести бизнес в Украине", — сказал Перау.

Также, по его словам, сейчас Германия предоставляет Украине экстренную помощь по восстановлению критической инфраструктуры. Речь о помощи в виде генераторов, трансформаторов, которые были повреждены в результате атак.

"Германия всегда готова помочь. И в долгосрочной перспективе есть немецкие компании, компании по разработке проектов, которые очень заинтересованы в разработке и развитии ветровых и солнечных парков в Украине. У вас большая страна. Есть много возможностей для развития ветровой и солнечной энергетики", — подытожил Райнер Перау.

Напомним, в Украине до сих пор работают компании, владельцами которых являются россияне. Они не только продолжают работу на украинском рынке, а выигрывают государственные тендеры. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Киеве и Одессе.

По словам народного депутата ВР Ольги Василевской-Смаглюк, законопроект о налогообложении международных посылок еще не поступил в профильный комитет. Сейчас его перспективы пока не определены.

Германия Украина бизнес война в Украине війна

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