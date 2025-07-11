Цены на кофе в мире достигли рекорда — что произошло с рынком

Кофейные зерна в ладонях. Фото: Freepik

Еще недавно чашка кофе казалась ежедневной мелочью. Сегодня же она становится символом глобальных вызовов: климатических, экономических и логистических. С 2023 до начала 2025 года цены на кофе достигли исторических максимумов. Больше всего пострадали сорта арабика и робуста — основа большинства кофейных напитков в мире.

Как пишет издание The Independent, только с начала 2023 года цены на арабику выросли на 190%, а на робусту — на 263%. В феврале 2025-го цена за фунт арабики достигла 4,20 доллара — это абсолютный рекорд для мирового рынка.

Реклама

Читайте также:

Такие темпы роста даже для мирового агросектора выглядят аномальными. С начала 2024-го до начала 2025-го цена на арабику увеличилась еще на 20%, тогда как до этого уже фиксировалось 70% роста только за один год.

"Идеальный шторм" для кофейной индустрии

Причины кризиса комплексные — от изменений климата до геополитики. В компании Lavazza, одном из лидеров рынка, ситуацию описали как результат "идеального шторма".

"Длительные засухи в Бразилии и Вьетнаме критически снизили урожайность. А геополитическая нестабильность повлияла на логистику и стоимость перевозок", — пояснили в Lavazza.

Уменьшение предложения при растущем спросе закономерно привело к скачку цен. Особенно это почувствовали страны, где кофе не выращивается, а импортируется — большинство европейских стран, включая Украину.

Транспорт, удобрения, геополитика: что еще подлило "черный кофе"

Кроме проблем с урожаями, отрасль сталкивается с несколькими глобальными препятствиями:

Рост стоимости перевозок из-за геополитического напряжения в Красном море, Панамском канале и регионе Юго-Восточной Азии. Увеличение цен на удобрения и другие агротехнологии, в частности из-за войны в Украине, которая ограничила поставки некоторых минеральных удобрений. Повышение спроса в азиатских странах, в частности в Китае и Индии, где популярность кофе быстро растет. Спекулятивная активность на биржах, которая традиционно влияет на краткосрочные колебания цен.

Lavazza: худшее, возможно, уже позади

В компании Lavazza прогнозируют, что цены на потребительском рынке уже достигли своего пика. В частности, в Великобритании за 2024 год стоимость кофейных зерен в супермаркетах выросла на 20%, что, по мнению руководства, стало пределом для конечного потребителя.

"Мы считаем, что рынок достиг пика в начале этого года. Мы надеемся, что цена для потребителя достигла своего пика", — отметил председатель совета директоров компании Джузеппе Лавацца.

Это может быть хорошей новостью для потребителей, однако аналитики предупреждают: резкого удешевления не будет, ведь часть факторов имеет долгосрочный характер.

Что ждет кофейный рынок в будущем

Ожидать возвращения к ценам образца 2022 года не стоит. В ближайшее время на рынке вероятна стабилизация на высоком уровне, а не резкое снижение. Причины:

Истощенные запасы на складах производителей и дистрибьюторов. Сезонные риски — повторение засух в Бразилии и Вьетнаме. Логистическая нестабильность, которая не имеет быстрых решений.

По самым оптимистичным оценкам, во второй половине 2025 года цены могут откатиться на 10-15%, но только при условии благоприятной погоды в главных странах-производителях и стабилизации транспортных маршрутов.

Как сообщалось, почувствовать настоящий вкус кофе можно только тогда, когда качество зерен сочетается с мастерством заваривания. Даже незначительная ошибка в процессе приготовления способна полностью испортить аромат напитка и оставить неприятное послевкусие.

Также мы рассказывали о фаворите среди летних десертов — изысканном кофейно-молочном напитке, который станет вашим идеальным выбором для жаркого лета. Он не требует выпекания, но поражает элегантной ресторанной подачей.