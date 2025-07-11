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Головна Інвестиції Ціни на каву у світі б’ють рекорди — яка причина та чого чекати

Ціни на каву у світі б’ють рекорди — яка причина та чого чекати

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 09:47
Ціни на каву у світі досягли рекорду — що сталося з ринком
Кавові зерна в долонях. Фото: Freepik

Ще недавно чашка кави здавалася щоденною дрібницею. Сьогодні ж вона стає символом глобальних викликів: кліматичних, економічних і логістичних. З 2023-го до початку 2025 року ціни на каву досягли історичних максимумів. Найбільше постраждали сорти арабіка та робуста — основа більшості кавових напоїв у світі.

Як пише видання The Independent, лише з початку 2023 року ціни на арабіку зросли на 190%, а на робусту — на 263%. У лютому 2025-го ціна за фунт арабіки сягнула 4,20 долара — це абсолютний рекорд для світового ринку.

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Такі темпи зростання навіть для світового агросектору виглядають аномальними. Від початку 2024-го до початку 2025-го ціна на арабіку збільшилася ще на 20%, тоді як до того вже фіксувалося 70% зростання лише за один рік.

"Ідеальний шторм" для кавової індустрії

Причини кризи комплексні — від змін клімату до геополітики. В компанії Lavazza, одному з лідерів ринку, ситуацію описали як результат "ідеального шторму".

"Тривалі посухи у Бразилії та В’єтнамі критично знизили врожайність. А геополітична нестабільність вплинула на логістику та вартість перевезень", — пояснили в Lavazza.

Зменшення пропозиції при зростаючому попиті закономірно призвело до стрибка цін. Особливо це відчули країни, де кава не вирощується, а імпортується — більшість європейських країн, включно з Україною.

Транспорт, добрива, геополітика: що ще підлило "чорну каву"

Окрім проблем з урожаями, галузь стикається з кількома глобальними перешкодами:

  1. Зростання вартості перевезень через геополітичну напругу в Червоному морі, Панамському каналі та регіоні Південно-Східної Азії.
  2. Збільшення цін на добрива та інші агротехнології, зокрема через війну в Україні, яка обмежила постачання деяких мінеральних добрив.
  3. Підвищення попиту в азійських країнах, зокрема в Китаї та Індії, де популярність кави швидко зростає.
  4. Спекулятивна активність на біржах, яка традиційно впливає на короткотермінові коливання цін.

Lavazza: найгірше, можливо, вже позаду

У компанії Lavazza прогнозують, що ціни на споживчому ринку вже досягли свого піку. Зокрема, у Великій Британії за 2024 рік вартість кавових зерен у супермаркетах зросла на 20%, що, на думку керівництва, стало межею для кінцевого споживача.

"Ми вважаємо, що ринок досяг піку на початку цього року. Ми сподіваємося, що ціна для споживача досягла свого піку", — зазначив голова ради директорів компанії Джузеппе Лавацца.

Це може бути хорошою новиною для споживачів, однак аналітики попереджають: різкого здешевлення не буде, адже частина чинників має довгостроковий характер.

Що чекає на кавовий ринок у майбутньому

Очікувати повернення до цін зразка 2022 року не варто. Найближчим часом на ринку ймовірна стабілізація на високому рівні, а не різке зниження. Причини:

  1. Виснажені запаси на складах виробників та дистриб’юторів.
  2. Сезонні ризики — повторення посух у Бразилії та В’єтнамі.
  3. Логістична нестабільність, яка не має швидких рішень.

За найоптимістичнішими оцінками, у другій половині 2025 року ціни можуть відкотитися на 10–15%, але лише за умови сприятливої погоди в головних країнах-виробниках і стабілізації транспортних маршрутів.

Як повідомлялось, відчути справжній смак кави можна лише тоді, коли якість зерен поєднується з майстерністю заварювання. Навіть незначна помилка в процесі приготування здатна повністю зіпсувати аромат напою та залишити неприємний післясмак.

Також ми розповідали про фаворита серед літніх десертів —вишуканий кавово-молочний напій, який стане вашим ідеальним вибором для спекотного літа. Він не потребує випікання, але вражає елегантною ресторанною подачею.

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Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
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