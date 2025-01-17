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Стать партнером Rozetka — сколько стоит открыть франшизу

17 января 2025 09:45
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Пункт выдачи Rozetka – сколько стоит франшиза и как открыть
Пункт выдачи Rozetka. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Несмотря на полномасштабную войну в Украине Rozetka активно развивает франчайзинговый бизнес. Предприниматели охотно инвестируют в открытие точек выдачи посылок, потому что уверены в быстрой окупаемости бизнеса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит открыть франшизу Rozetka.

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Какие инвестиции нужны

Компания предлагает два формата заведений для открытия: точку выдачи посылок и точку выдачи с установленной витриной с алкогольными напитками. В первом случае нужно насобирать от 650 000 грн, во втором — до 850 000 грн. Именно столько стоит франшиза, но сумма может варьироваться в зависимости от состояния помещения, необходимости ремонта и т.д.

Инвестиции включают паушальный взнос (платеж на право пользоваться торговой маркой), но не рассчитаны на оплату аренды. То есть эта статья расходов — дополнительное финансовое бремя на плечах франчайзи. Период окупаемости в среднем составляет 24 месяца, а потенциальная прибыль — от 35 000 грн в месяц.

Кто может стать партнером

Rozetka получает немало предложений от предпринимателей, но тщательно отбирает партнеров. В перечень требований входит:

  • наличие успешного управленческого опыта;
  • собственное или арендованное помещение от 40 кв.м;
  • желание активно развивать точку выдачи, особенно на начальном этапе работы.

Плюс существуют критерии относительно объекта недвижимости. Помещение должно располагаться на 1 этаже, иметь парковочные места для транспортных средств и находиться на расстоянии от 1 км до других точек выдачи Rozetka.

Что получат франчайзи

За свои инвестиции партнеры получат полное сопровождение во время запуска бизнеса. Компания предоставляет индивидуальный бизнес-план на этапе согласования помещения и закрепляет за предпринимателем персонального менеджера для консультирования.

Плюс Rozetka обеспечивает франчайзи дизайн-проектом магазина и визуализацией рекламных носителей с исходными файлами, дает контакты подрядчиков по изготовлению мебели, складских стеллажей, вывесок, фирменной одежды и др. Что привлекает многих украинцев — нет необходимости заниматься логистикой, ведь бренд самостоятельно доставляет товары в магазин.

Напомним, украинские предприниматели могут приобрести франшизу салонов красоты G.Bar, что требует значительных инвестиций. Однако вложения обеспечивают поддержку бизнеса и сопровождение на всех этапах запуска.

Также мы писали, что стать владельцем магазина косметики можно с помощью франчайзингового бизнеса. Одесский бренд Dushka предлагает предпринимателям приобрести франшизу и открыть заведение в своем городе, зарабатывая на продаже натуральных средств.

инвестиции деньги магазины бизнес предприниматели

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