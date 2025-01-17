Пункт видачі Rozetka – скільки коштує франшиза і як відкрити

Пункт видачі Rozetka. Фото: Google Maps

Попри повномасштабну війну в Україні Rozetka активно розвиває франчайзинговий бізнес. Підприємці охоче інвестують у відкриття точок видачі посилок, бо впевнені у швидкій окупності бізнесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відкрити франшизу Rozetka.

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Які інвестиції потрібні

Компанія пропонує два формати закладів для відкриття: точку видачі посилок і точку видачі зі встановленою вітриною з алкогольними напоями. У першому випадку потрібно назбирати від 650 000 грн, у другому — до 850 000 грн. Саме стільки коштує франшиза, але сума може варіюватися залежно від стану приміщення, необхідності ремонту тощо.

Інвестиції включають паушальний внесок (платіж на право користуватися торговою маркою), але не розраховані на оплату оренди. Тобто ця стаття витрат — додатковий фінансовий тягар на плечах франчайзі. Період окупності в середньому становить 24 місяці, а потенційний прибуток — від 35 000 грн на місяць.

Хто може стати партнером

Rozetka отримує чимало пропозицій від підприємців, але ретельно відбирає партнерів. У перелік вимог входить:

наявність успішного управлінського досвіду;

власне чи орендоване приміщення від 40 кв.м;

бажання активно розвивати точку видачі, особливо на початковому етапі роботи.

Плюс існують критерії щодо об’єкту нерухомості. Приміщення повинно розташовуватися на 1 поверсі, мати паркувальні місця для транспортних засобів і перебувати на відстані від 1 км до інших точок видачі Rozetka.

Що отримають франчайзі

За свої інвестиції партнери отримають повне супроводження під час запуску бізнесу. Компанія надає індивідуальний бізнес-план на етапі погодження приміщення та закріплює за підприємцем персонального менеджера для консультування.

Плюс Rozetka забезпечує франчайзі дизайн-проєктом магазину і візуалізацією рекламних носіїв з вихідними файлами, дає контакти підрядників із виготовлення меблів, складських стелажів, вивісок, фірмового одягу та ін. Що приваблює багатьох українців — немає потреби займатися логістикою, адже бренд самостійно доставляє товари до магазину.

Нагадаємо, українські підприємці можуть придбати франшизу салонів краси G.Bar, що вимагає значних інвестицій. Однак вкладення забезпечують підтримку бізнесу та супровід на всіх етапах запуску.

Також ми писали, що стати власником магазину косметики можна за допомогою франчайзингового бізнесу. Одеський бренд Dushka пропонує підприємцям придбати франшизу і відкрити заклад у своєму місті, заробляючи на продажу натуральних засобів.