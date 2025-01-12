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Рискуете всем — куда украинцам не стоит инвестировать деньги

12 января 2025 10:50
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Инвестиции в 2025 году — что нужно знать, чтобы не остаться без денег
Человек снимает деньги в банкомате. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Чтобы не просто сохранить, но и приумножить свои сбережения, их стоит инвестировать. Инструментов для инвестирования много, поэтому новичку иногда сложно выбрать правильный вариант.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, куда лучше не вкладывать свои средства, чтобы их не потерять.

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В недвижимость, не исследовав перед этим рынок. В целом это направление считается стабильным, но без детального анализа и понимания региональной специфики, инвестиции в эту сферу могут быть рискованными.

В микрокредиты и другие высокорисковые финансовые инструменты. Инвестор очень рискует деньгами, ведь его прибыль будет зависеть от нестабильных кредитных и других программ. Поэтому финансовые затраты могут быть существенными.

В товары с низкой ликвидностью.Коллекционные вещи, антиквариат или другие предметы с низким спросом могут превратиться в долговременное бремя, если их не удастся быстро, а главное — выгодно продать.

В мошеннические схемы и "легкие деньги". Инвестиции в компании или проекты, благодаря которым якобы можно быстро обогатиться, в реальности организованы мошенниками.

Инвестиции в непроверенные стартапы. Конечно, на каком-то проекте удастся заработать, но каждая инвестиция в этой сфере имеет высокий уровень неопределенности.

Как изменится украинская экономика в 2025 году

По прогнозам аналитиков, реальный ВВВП в этом году составит 203 млрд долларов, тогда как в 2024-м этот показатель составил 191 млрд.

Уровень безработицы должен снизиться с 15% до 12%. В то же время ожидается, что международные резервы страны по состоянию на конец 2025 года будут на отметке в 43 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в мире все популярнее становятся инвестиции в туристическую недвижимость. Самым перспективным местом для этого сейчас считается остров Бали, где средний показатель рентабельности вложенного капитала был на уровне 12,8% в 2024 году.

Также мы рассказывали, сколько можно будет заработать, если покупать биткоины в 2025 году. Почти все эксперты по криптовалютам считают, что BTC будет планомерно дорожать.

недвижимость инвестиции деньги доходы микрокредиты

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