Прогноз економіки України на 2025 рік від експертів ICU: Чого очікувати

Фондова біржа. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 3,4% порівняно з очікуваними 4% у 2024 році. Водночас інфляція знизиться з 11,5% до 7%.

Про це свідчить прогноз інвестиційної групи ICU.

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Якою буде економіка України у 2025 році

У 2025 році номінальний ВВП країни, за оцінками, становитиме 203 млрд доларів проти 191 млрд доларів, очікуваних у 2024 році. Експерти ICU зазначають, що споживання домогосподарств зростатиме повільніше через уповільнення збільшення доходів.

Істотних змін в експорті аналітики не очікують. А ось проблеми з електропостачанням продовжать й надалі чинити тиск на економіку. Рівень безробіття у 2024 році прогнозується на рівні 15%, з подальшим зниженням до 12% у 2025 році.

Також прогнозується, що міжнародні резерви України за підсумками 2024 року становитимуть 44,1 млрд доларів. До кінця 2025 року вони зменшаться до 43 млрд доларів.

Рівень держборгу цього року очікується на позначці 90% ВВП. Наступного року він становитиме вже 94,1%.

Нагадаємо, експерти наголошують, що 2025 рік буде складним для української економіки. Вони прогнозують, що девальвація гривні може досягти приблизно 8%.

Також Нацбанк прогнозує суттєве зростання цін в Україні. Ціни зростатимуть у найближчі місяці через кілька факторів. Серед них — вплив на ринок продовольчих товарів, збільшення бюджетних витрат, високі темпи зростання заробітних плат та посилення енергодефіциту під час опалювального сезону.