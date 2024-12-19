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Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз інвесторів

19 грудня 2024 11:54
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Прогноз економіки України на 2025 рік від експертів ICU: Чого очікувати
Фондова біржа. Фото: ft.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 3,4% порівняно з очікуваними 4% у 2024 році. Водночас інфляція знизиться з 11,5% до 7%.

Про це свідчить прогноз інвестиційної групи ICU.

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У 2025 році номінальний ВВП країни, за оцінками, становитиме 203 млрд доларів проти 191 млрд доларів, очікуваних у 2024 році. Експерти ICU зазначають, що споживання домогосподарств зростатиме повільніше через уповільнення збільшення доходів.

Істотних змін в експорті аналітики не очікують. А ось проблеми з електропостачанням продовжать й надалі чинити тиск на економіку. Рівень безробіття у 2024 році прогнозується на рівні 15%, з подальшим зниженням до 12% у 2025 році.

Також прогнозується, що міжнародні резерви України за підсумками 2024 року становитимуть 44,1 млрд доларів. До кінця 2025 року вони зменшаться до 43 млрд доларів.

Рівень держборгу цього року очікується на позначці 90% ВВП. Наступного року він становитиме вже 94,1%.

Нагадаємо, експерти наголошують, що 2025 рік буде складним для української економіки. Вони прогнозують, що девальвація гривні може досягти приблизно 8%.

Також Нацбанк прогнозує суттєве зростання цін в Україні. Ціни зростатимуть у найближчі місяці через кілька факторів. Серед них — вплив на ринок продовольчих товарів, збільшення бюджетних витрат, високі темпи зростання заробітних плат та посилення енергодефіциту під час опалювального сезону.

інвестиції Україна прогнози економіка 2025 рік

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