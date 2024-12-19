Прогноз экономики Украины на 2025 год от экспертов ICU: Чего ждать

Что будет с экономикой Украины в 2025 году — прогноз инвесторов
Рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 3,4% по сравнению с ожидаемыми 4% в 2024 году. В то же время, инфляция снизится с 11,5% до 7%.
Об этом свидетельствует прогноз инвестиционной группы ICU.
Какой будет экономика Украины в 2025 году
В 2025 году номинальный ВВП страны, по оценкам, составит 203 млрд долларов против 191 млрд долларов, ожидаемых в 2024 году. Эксперты ICU отмечают, что потребление домохозяйств будет расти медленнее из-за замедления увеличения доходов.
Существенных изменений в экспорте аналитики не ожидают. А вот проблемы с электроснабжением продолжат и дальше оказывать давление на экономику. Уровень безработицы в 2024 году прогнозируется на уровне 15%, с последующим снижением до 12% в 2025 году.
Также прогнозируется, что международные резервы Украины по итогам 2024 года составят 44,1 млрд долларов. К концу 2025 года они снизятся до 43 млрд долларов.
Уровень госдолга в этом году ожидается на отметке 90% ВВП. В следующем году он составит уже 94,1%.
Напомним, эксперты отмечают, что 2025 год будет сложным для украинской экономики. Они прогнозируют, что девальвация гривны может достигнуть примерно 8%.
Также Нацбанк прогнозирует существенный рост цен в Украине. Цены будут расти в ближайшие месяцы из-за нескольких факторов. Среди них влияние на рынок продовольственных товаров, увеличение бюджетных расходов, высокие темпы роста заработных плат и усиление энергодефицита во время отопительного сезона.
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