Global Eggs покупает Hillandale Farms: мировой рынок яиц меняется

Куриные яйца. Фото: Unsplash

Бразильский бизнесмен Рикардо Фариа, владелец корпорации Global Eggs, продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке яиц. Очередным шагом к глобальному доминированию стала покупка американского производителя Hillandale Farms за 1,1 миллиарда долларов.

Как сообщает Reuters, созданная еще в 1958 году Hillandale Farms является одним из крупнейших производителей яиц в США. До вспышки птичьего гриппа компания содержала около 20 миллионов кур-несушек. Это уже второе масштабное приобретение Global Eggs за последний год: в ноябре 2024 года она приобрела испанское яичное объединение Grupo Hevo.

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По подсчетам Рикардо Фариа, совокупный годовой доход нового холдинга превысит 2 миллиарда долларов. Бизнесмен считает, что мировой рынок яиц переживает настоящий ренессанс, а спрос на продукцию растет во всех социальных группах.

"Теперь это основной продукт для всех социальных и экономических классов", — заявил Фариа, подчеркивая изменение отношения к яйцам в разных странах.

По его словам, еще 15 лет назад яйца ассоциировались преимущественно с бюджетным питанием. Сейчас же они стали неотъемлемой частью рациона всех слоев населения, от простых семей до респектабельных ресторанов.

Как Global Eggs укрепляет свои позиции

Корпорация Global Eggs была основана Рикардо Фариа в 2023 году, и с тех пор стремительно расширяется. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге, а среди подконтрольных предприятий — бразильский производитель Granja Faria, испанская Grupo Hevo и теперь американская Hillandale Farms.

Соглашение с Hillandale не только добавляет компании еще одного крупного производителя, но и привлекает дополнительное финансирование. Инвестиционное подразделение бразильского банка BTG Pactual (BPAC3.SA) вложит 300 млн долл. в Global Eggs в обмен на 11% акций.

IPO откладывается: что дальше

До заключения сделки Global Eggs планировала выход на биржу с первичным публичным размещением акций в Нью-Йорке. Однако после покупки Hillandale этот план отложен. Сейчас компания сосредотачивается на интеграции новых активов и укреплении своих брендов.

Укрепляя свои позиции в Европе, Южной Америке и США, Global Eggs фактически создает мирового лидера в яичном бизнесе. И хотя будущее IPO остается под вопросом, одна вещь ясна: Фариа имеет амбиции, которые выходят далеко за пределы одного рынка.

Отметим, с наступлением весны важно подготовить курятник, чтобы стимулировать яйценоскость кур. Для увеличения количества яиц необходимо создать оптимальные условия содержания. В частности, следует обеспечить правильное освещение, сбалансированное питание и комфортную среду для птиц.

Как сообщалось, если яйца портятся до окончания срока годности, возможно, вы неправильно их храните. Чтобы предотвратить это, важно знать правильные условия хранения яиц. Хотя многие привыкли хранить яйца в холодильнике, существуют альтернативные способы, которые могут быть эффективными.