Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Мільярд за яйця — як бразильський бізнесмен підкорює світ arrow

Мільярд за яйця — як бразильський бізнесмен підкорює світ

31 березня 2025 12:44
Катерина Балаєва - редактор
Global Eggs купує Hillandale Farms: світовий ринок яєць змінюється
Курячі яйця. Фото: Unsplash
Катерина Балаєва - редактор

Бразильський бізнесмен Рікардо Фаріа, власник корпорації Global Eggs, продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку яєць. Черговим кроком до глобального домінування стала купівля американського виробника Hillandale Farms за 1,1 мільярда доларів.

Як повідомляє Reuters, створена ще у 1958 році Hillandale Farms є одним із найбільших виробників яєць у США. До спалаху пташиного грипу компанія утримувала близько 20 мільйонів курей-несучок. Це вже друге масштабне придбання Global Eggs за останній рік: у листопаді 2024 року вона придбала іспанське яєчне об’єднання Grupo Hevo.

Читайте також:

Новий яєчний гігант із доходом понад 2 млрд доларів

За підрахунками Рікардо Фаріа, сукупний річний дохід нового холдингу перевищить 2 мільярди доларів. Бізнесмен вважає, що світовий ринок яєць переживає справжній ренесанс, а попит на продукцію зростає в усіх соціальних групах.

"Тепер це основний продукт для всіх соціальних та економічних класів", — заявив Фаріа, підкреслюючи зміну ставлення до яєць у різних країнах.

За його словами, ще 15 років тому яйця асоціювалися переважно з бюджетним харчуванням. Нині ж вони стали невід’ємною частиною раціону всіх верств населення, від простих сімей до респектабельних ресторанів.

Як Global Eggs зміцнює свої позиції

Корпорація Global Eggs була заснована Рікардо Фаріа у 2023 році, і з того часу стрімко розширюється. Її штаб-квартира розташована в Люксембурзі, а серед підконтрольних підприємств — бразильський виробник Granja Faria, іспанська Grupo Hevo та тепер американська Hillandale Farms.

Угода з Hillandale не лише додає компанії ще одного великого виробника, а й залучає додаткове фінансування. Інвестиційний підрозділ бразильського банку BTG Pactual (BPAC3.SA) вкладе 300 млн дол. у Global Eggs в обмін на 11% акцій.

IPO відкладається: що далі

До укладення угоди Global Eggs планувала вихід на біржу з первинним публічним розміщенням акцій у Нью-Йорку. Проте після покупки Hillandale цей план відкладено. Зараз компанія зосереджується на інтеграції нових активів та зміцненні своїх брендів.

Зміцнюючи свої позиції в Європі, Південній Америці та США, Global Eggs фактично створює світового лідера у яєчному бізнесі. І хоча майбутнє IPO залишається під питанням, одна річ зрозуміла: Фаріа має амбіції, які виходять далеко за межі одного ринку.

Зазначимо, з настанням весни важливо підготувати курник, щоб стимулювати несучість курей. Для збільшення кількості яєць необхідно створити оптимальні умови утримання. Зокрема, слід забезпечити правильне освітлення, збалансоване харчування та комфортне середовище для птахів.

Як повідомлялось, якщо яйця псуються до закінчення терміну придатності, можливо, ви неправильно їх зберігаєте. Щоб запобігти цьому, важливо знати правильні умови зберігання яєць. Хоча багато хто звик зберігати яйця в холодильнику, існують альтернативні способи, які можуть бути ефективними.

інвестиції гроші бізнес яйця курячі яйця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:56 Підсумки успіхів ЗСУ в березні — Сирський провів нараду

13:52 Чиновника Київзеленбуду судитимуть за незавершений ремонт скверу

13:44 Модернізація зрошувальних систем на Одещині — що планується

13:30 У Литві військові США з потонулої бронемашини загинули, — ЗМІ

13:27 Дешево і потужно — два найкращих дешевих смартфони у 2025 році

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

13:26 Керівник Bucha Help розповів про жахи окупації Бучі

13:15 Фіндопомога від ООН — хто оперативно отримає 10,8 тис. гривень

13:09 Виїжджати краще скоріш — затори біля КПП на Одещині

13:07 Марін Ле Пен визнали винною у розтраті грошей Європарламенту

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

13:56 Підсумки успіхів ЗСУ в березні — Сирський провів нараду

13:52 Чиновника Київзеленбуду судитимуть за незавершений ремонт скверу

13:44 Модернізація зрошувальних систем на Одещині — що планується

13:30 У Литві військові США з потонулої бронемашини загинули, — ЗМІ

13:27 Дешево і потужно — два найкращих дешевих смартфони у 2025 році

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

13:26 Керівник Bucha Help розповів про жахи окупації Бучі

13:15 Фіндопомога від ООН — хто оперативно отримає 10,8 тис. гривень

13:09 Виїжджати краще скоріш — затори біля КПП на Одещині

13:07 Марін Ле Пен визнали винною у розтраті грошей Європарламенту

12:50 Посадовець Київводфонду розтратив шалену суму з бюджету — деталі

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно