Global Eggs купує Hillandale Farms: світовий ринок яєць змінюється

Курячі яйця. Фото: Unsplash

Бразильський бізнесмен Рікардо Фаріа, власник корпорації Global Eggs, продовжує зміцнювати свої позиції на світовому ринку яєць. Черговим кроком до глобального домінування стала купівля американського виробника Hillandale Farms за 1,1 мільярда доларів.

Як повідомляє Reuters, створена ще у 1958 році Hillandale Farms є одним із найбільших виробників яєць у США. До спалаху пташиного грипу компанія утримувала близько 20 мільйонів курей-несучок. Це вже друге масштабне придбання Global Eggs за останній рік: у листопаді 2024 року вона придбала іспанське яєчне об’єднання Grupo Hevo.

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За підрахунками Рікардо Фаріа, сукупний річний дохід нового холдингу перевищить 2 мільярди доларів. Бізнесмен вважає, що світовий ринок яєць переживає справжній ренесанс, а попит на продукцію зростає в усіх соціальних групах.

"Тепер це основний продукт для всіх соціальних та економічних класів", — заявив Фаріа, підкреслюючи зміну ставлення до яєць у різних країнах.

За його словами, ще 15 років тому яйця асоціювалися переважно з бюджетним харчуванням. Нині ж вони стали невід’ємною частиною раціону всіх верств населення, від простих сімей до респектабельних ресторанів.

Як Global Eggs зміцнює свої позиції

Корпорація Global Eggs була заснована Рікардо Фаріа у 2023 році, і з того часу стрімко розширюється. Її штаб-квартира розташована в Люксембурзі, а серед підконтрольних підприємств — бразильський виробник Granja Faria, іспанська Grupo Hevo та тепер американська Hillandale Farms.

Угода з Hillandale не лише додає компанії ще одного великого виробника, а й залучає додаткове фінансування. Інвестиційний підрозділ бразильського банку BTG Pactual (BPAC3.SA) вкладе 300 млн дол. у Global Eggs в обмін на 11% акцій.

IPO відкладається: що далі

До укладення угоди Global Eggs планувала вихід на біржу з первинним публічним розміщенням акцій у Нью-Йорку. Проте після покупки Hillandale цей план відкладено. Зараз компанія зосереджується на інтеграції нових активів та зміцненні своїх брендів.

Зміцнюючи свої позиції в Європі, Південній Америці та США, Global Eggs фактично створює світового лідера у яєчному бізнесі. І хоча майбутнє IPO залишається під питанням, одна річ зрозуміла: Фаріа має амбіції, які виходять далеко за межі одного ринку.

Зазначимо, з настанням весни важливо підготувати курник, щоб стимулювати несучість курей. Для збільшення кількості яєць необхідно створити оптимальні умови утримання. Зокрема, слід забезпечити правильне освітлення, збалансоване харчування та комфортне середовище для птахів.

Як повідомлялось, якщо яйця псуються до закінчення терміну придатності, можливо, ви неправильно їх зберігаєте. Щоб запобігти цьому, важливо знати правильні умови зберігання яєць. Хоча багато хто звик зберігати яйця в холодильнику, існують альтернативні способи, які можуть бути ефективними.