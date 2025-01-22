Акции европейских автопроизводителей резко упали — как к этому причастен Дональд Трамп

Логотип автостроительной фирмы Volkswagen. Фото: Unsplash

Во вторник, 21 января, акции некоторых крупных европейских автопроизводителей резко снизились. Причиной стала неопределенность относительно возможного введения новых пошлин после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Об этом пишет Reuters.

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Трамп не сразу ввел обещанные ранее тарифы, но заявил, что рассматривает возможность введения 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля. Причиной он назвал проблемы с нелегальными мигрантами и фентанилом, которые попадают в США.

Европейские автопроизводители, такие как Stellantis и Volkswagen, имеют заводы в Мексике, где производятся автомобили для американского рынка.

Акции Stellantis упали примерно на 2% по состоянию на 10:13 по киевскому времени, тогда как более широкий европейский автомобильный сектор потерял около 1%, уступая стабильному рынку.

Немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes, также подверглись снижению акций в пределах от 1,2% до 1,6%.

Угроза новых пошлин повлияла и на испанский банк BBVA, крупнейшим рынком которого является Мексика. Акции банка упали на 1,6% в Мадриде, поскольку мексиканский песо подешевел более чем на 1% по отношению к доллару США.

Подчеркивая риски для европейских экспортеров, Трамп также намекнул на возможность введения универсальных пошлин, однако заявил, что Соединенные Штаты пока не готовы к этому шагу.

Речник Volkswagen отметил, что компания обеспокоена потенциально вредным экономическим воздействием предложенных пошлин на потребителей и автомобильную промышленность.

Напомним, речь Дональда Трампа на инаугурации разочаровала криптосообщество. Ни одного слова о цифровых активах не прозвучало, что вызвало сомнения относительно поддержки криптовалютного рынка администрацией новоизбранного президента США.

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