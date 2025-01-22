Акції європейських автовиробників різко впали — як до цього причетний Дональд Трамп

Логотип автобудівної фірми Volkswagen. Фото: Unsplash

У вівторок, 21 січня, акції деяких великих європейських автовиробників різко знизилися. Причиною стала невизначеність щодо можливого введення нових мит після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це пише Reuters.

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Трамп не відразу запровадив обіцяні раніше тарифи, але заявив, що розглядає можливість введення 25% мита на імпорт з Канади та Мексики з 1 лютого. Причиною він назвав проблеми з нелегальними мігрантами та фентанілом, які потрапляють до США.

Європейські автовиробники, такі як Stellantis і Volkswagen, мають заводи в Мексиці, де виробляються автомобілі для американського ринку.

Акції Stellantis впали приблизно на 2% станом на 10:13 за київським часом, тоді як ширший європейський автомобільний сектор втратив близько 1%, поступаючись стабільному ринку.

Німецькі автовиробники, такі як Volkswagen, BMW та Mercedes, також зазнали зниження акцій у межах від 1,2% до 1,6%.

Загроза нових мит вплинула і на іспанський банк BBVA, найбільшим ринком якого є Мексика. Акції банку впали на 1,6% у Мадриді, оскільки мексиканський песо подешевшав більш ніж на 1% відносно долара США.

Підкреслюючи ризики для європейських експортерів, Трамп також натякнув на можливість введення універсальних мит, однак заявив, що Сполучені Штати поки не готові до цього кроку.

Речник Volkswagen зазначив, що компанія стурбована потенційно шкідливим економічним впливом запропонованих мит на споживачів та автомобільну промисловість.

Нагадаємо, промова Дональда Трампа на інавгурації розчарувала криптоспільноту. Жодного слова про цифрові активи не прозвучало, що викликало сумніви щодо підтримки криптовалютного ринку адміністрацією новообраного президента США.

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