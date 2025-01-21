Інавгураційна промова Трампа розчарувала криптоспільноту — що очікує на цифрові активи

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот/YouTube

Інавгураційна промова Дональда Трампа, який обійняв посаду президента США, викликала різні емоції в суспільстві. Проте криптовалютна спільнота залишилася розчарованою — жодного слова про цифрові активи не прозвучало, що породило нові питання щодо політики адміністрації Трампа у цьому напрямі.

Про це пише CryptoNews.

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Криптовалюти залишились поза увагою

"Ми об'єднаємо країну та розв'яжемо економічні питання", — наголосив Дональд Трамп у своїй промові.

Однак про криптовалюти не було згадано ані слова. Це розчарувало багатьох криптоентузіастів, які очікували на підтримку цифрових активів або хоча б ясність щодо їхнього регулювання.

Раніше в криптоспільноті ширилися чутки, що Трамп може оголосити про створення стратегічного резерву біткоїнів. Однак ці очікування не виправдалися, залишивши ринок у стані невизначеності.

Позитивна реакція ринку на очікування дружньої риторики щодо криптовалюти підняла ціну біткоїна до рекордної позначки у 109 007 доларів. Однак після усвідомлення, що Трамп не планує підтримувати крипторинок, ціни обвалилися.

Дані аналітичної компанії Amberdata показують, що опціони на біткоїн досі торгуються за високими цінами, що свідчить про збереження оптимізму серед інвесторів. Водночас Ethereum зазнав значного тиску, із падінням співвідношення Ether-Bitcoin до трирічного мінімуму 0.03.

Поки незрозуміло, яка ситуація очікує ринок криптовалюти в умовах відсутності бажання адміністрації Трампа підтримувати його. Попри це, біткоїн досі залишається найпопулярнішим варіантом серед інвесторів, а Ethereum намагається відновити свої позиції.

Зараз у спільноті очікуються подальші заяви та дії, які можуть вплинути на розвиток цифрових активів. Інвестори віддають перевагу стратегії збереження активів, роблячи ставку на перевірений варіант у вигляді біткоїна.

Нагадаємо, у 2013 році британець викинув жорсткий диск, на якому зберігалися ключі до 7,5 тис. біткоїнів. Він через суд намагався отримати дозвіл на розкопки на сміттєзвалищі, але отримав відмову.

Також ми писали, що у 2024 році біткоїн встановив багато рекордів. Його ціна декілька разів оновила історичний максимум, але у 2025 році ситуація з цією криптовалютою може виявитися зовсім не такою, як очікують інвестори.