Инаугурационная речь Трампа разочаровала криптосообщество — что ожидает цифровые активы

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот/YouTube

Инаугурационная речь Дональда Трампа, вступившего в должность президента США, вызвала различные эмоции в обществе. Однако криптовалютное сообщество осталось разочарованным — ни одного слова о цифровых активах не прозвучало, что породило новые вопросы относительно политики администрации Трампа в этом направлении.

Об этом пишет CryptoNews.

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"Мы объединим страну и решим экономические вопросы", — подчеркнул Дональд Трамп в своей речи.

Однако о криптовалютах не было упомянуто ни слова. Это разочаровало многих криптоэнтузиастов, которые ожидали поддержки цифровых активов или хотя бы ясности относительно их регулирования.

Ранее в криптосообществе ходили слухи, что Трамп может объявить о создании стратегического резерва биткоинов. Однако эти ожидания не оправдались, оставив рынок в состоянии неопределенности.

Положительная реакция рынка на ожидания дружественной риторики в отношении криптовалюты подняла цену биткоина до рекордной отметки в 109 007 долларов. Однако после осознания, что Трамп не планирует поддерживать крипторынок, цены обвалились.

Данные аналитической компании Amberdata показывают, что опционы на биткоин до сих пор торгуются по высоким ценам, что свидетельствует о сохранении оптимизма среди инвесторов. В то же время Ethereum испытал значительное давление, с падением соотношения Ether-Bitcoin до трехлетнего минимума 0.03.

Пока непонятно, какая ситуация ожидает рынок криптовалют в условиях отсутствия желания администрации Трампа поддерживать его. Несмотря на это, биткоин до сих пор остается самым популярным вариантом среди инвесторов, а Ethereum пытается восстановить свои позиции.

Сейчас в сообществе ожидаются дальнейшие заявления и действия, которые могут повлиять на развитие цифровых активов. Инвесторы отдают предпочтение стратегии сохранения активов, делая ставку на проверенный вариант в виде биткоина.

Напомним, в 2013 году британец выбросил жесткий диск, на котором хранились ключи к 7,5 тыс. биткоинов. Он через суд пытался получить разрешение на раскопки на свалке, но получил отказ.

Также мы писали, что в 2024 году биткоин установил много рекордов. Его цена несколько раз обновила исторический максимум, но в 2025 году ситуация с этой криптовалютой может оказаться совсем не такой, как ожидают инвесторы.