Открыть магазин "Аврора" – сколько стоит франшиза сети

Магазин "Аврора" в Киеве. Фото: Google Maps/Sofiia Shmulia

Сеть магазинов "Аврора" представлена в 23 регионах Украины. С 2011 года, когда основали бренд, он разросся до огромных масштабов. И сейчас позволяет предпринимателям присоединиться к бизнесу по франшизе. Чтобы купить право пользоваться торговой маркой, необходимо собрать немалую сумму инвестиций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит купить франшизу "Авроры".

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Какие инвестиции нужны

Представителям бизнеса предлагают стартовать с наименьшим уровнем риска и гарантиями успеха. Это действительно правдивые обещания, ведь сеть имеет хорошую репутацию в Украине, магазины популярны благодаря широкому ассортименту товаров и выгодным ценам. Так что о востребованности на рынке можно не волноваться.

На официальном сайте "Авроры" сказано, что по состоянию на январь 2025 года компания не принимает заявки на подробную информацию о франшизе в связи с большим количеством обращений. Поэтому временно открыть свой магазин не удастся. Но в перспективе сотрудничество с предпринимателями планируют возобновить.

Как рассказали на Instagram-странице "Министерство бизнеса", условия партнерства с "Авророй" такие:

стартовые инвестиции — 10 000 долларов;

площадь помещения — от 120 квадратных метров;

ежемесячные расходы (роялти) — 120 000 грн;

окупаемость — от 6 месяцев.

Однако суммы могут отличаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Например, месторасположения, масштаба деятельности, стоимости аренды и т.д.

Что получат франчайзи

За свои деньги партнеры получат поддержку во время запуска бизнеса и на протяжении ведения деятельности. Сотрудники смогут пройти обучение и консультироваться у менеджеров, если будут возникать проблемы в работе. Также бренд обеспечит франчайзи маркетинговым сопровождением и возможностями для расширения.

В целом украинцам предоставят доступ к бизнесу с рядом преимуществ, среди которых постоянный спрос потребителей и общеизвестная марка. Эти сильные стороны франшизы делают ее привлекательным вариантом для инвестиций, учитывая нестабильную общеэкономическую ситуацию в Украине. Ведь не любая сфера способна принести мгновенную рентабельность.

Кстати, в течение 2024 года выручка "Авроры" выросла на 42,5%, достигнув 38,5 млрд гривен без НДС. Этим результатом поделился СЕО сети Тарас Панасенко на своей Facebook-странице. Плюс компания заплатила совокупно 6,4 млрд гривен налогов и одновременно инвестировала в развитие 2,5 млрд гривен.

Напомним, бренд Rozetka предлагает украинцам приобщиться к бизнесу и открыть пункт выдачи посылок. Для этого надо собрать инвестиции на сумму от 650 000 грн. Плюс придется дополнительно оплачивать аренду помещения, если нет собственного объекта недвижимости.

Также мы писали, что предприниматели могут открыть магазин натуральных косметических средств Dushka. Это одесский бренд, представленный во многих городах Украины. Размер начальных инвестиций составляет 300 000 грн и более.