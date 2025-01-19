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Франшиза "Аврори" — які інвестиції потрібні, щоб відкрити магазин

19 січня 2025 12:30
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Відкрити магазин "Аврора" – скільки коштує франшиза мережі
Магазин "Аврора" в Києві. Фото: Google Maps/Sofiia Shmulia
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Мережа магазинів "Аврора" представлена у 23 регіонах України. З 2011 року, коли заснували бренд, він розрісся до величезних масштабів. І нині дозволяє підприємцям доєднатися до бізнесу по франшизі. Щоб купити право користуватися торговою маркою, необхідно зібрати чималу суму інвестицій.  

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує купити франшизу "Аврори".

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Які інвестиції потрібні

Представникам бізнесу пропонують стартувати з найменшим рівнем ризику і гарантіями успіху. Це дійсно правдиві обіцянки, адже мережа має хорошу репутацію в Україні, магазини популярні завдяки широкому асортименту товарів і вигідним цінам. Тож про затребуваність на ринку можна не хвилюватися.

На офіційному сайті "Аврори" сказано, що станом на січень 2025 року компанія не приймає заявки на детальну інформацію про франшизу у зв’язку з великою кількістю звернень. Тож тимчасово відкрити свій магазин не вдасться. Але в перспективі співпрацю з підприємцями планують відновити.

Як розповіли на Instagram-сторінці "Міністерство бізнесу", умови партнерства з "Авророю" такі:

  • стартові інвестиції — 10 000 доларів;
  • площа приміщення — від 120 квадратних метрів;
  • щомісячні витрати (роялті) — 120 000 грн;
  • окупність — від 6 місяців.

Проте суми можуть відрізнятися залежно від індивідуальних обставин. Наприклад, місця розташування, масштабу діяльності, вартості оренди тощо.

Що отримають франчайзі

За свої гроші партнери отримають підтримку під час запуску бізнесу і протягом ведення діяльності. Працівники зможуть пройти навчання та консультуватися у менеджерів, якщо виникатимуть проблеми в роботі. Також бренд забезпечить франчайзі маркетинговим супроводом і можливостями для розширення.

Загалом українцям нададуть доступ до бізнесу з низкою переваг, серед яких постійний попит споживачів і загальновідома марка. Ці сильні сторони франшизи роблять її привабливим варіантом для інвестицій, враховуючи нестабільну загальноекономічну ситуацію в Україні. Адже не будь-яка сфера здатна принести миттєву рентабельність.

До речі, протягом 2024 року виторг "Аврори" зріс на 42,5%, сягнувши 38,5 млрд гривень без ПДВ. Цим результатом поділився СЕО мережі Тарас Панасенко на своїй Facebook-сторінці. Плюс компанія сплатила сукупно 6,4 млрд гривень податків, натомість інвестувала в розвиток 2,5 млрд гривень.

Нагадаємо, бренд Rozetka пропонує українцям долучитися до бізнесу і відкрити пункт видачі посилок. Для цього треба зібрати інвестиції на суму від 650 000 грн. Плюс доведеться додатково оплачувати оренду приміщення, якщо немає власного об’єкту нерухомості.

Також ми писали, що підприємці можуть відкрити магазин натуральних косметичних засобів Dushka. Це одеський бренд, представлений у багатьох містах України. Розмір початкових інвестицій становить 300 000 грн і більше.

інвестиції магазини бізнес доходи підприємці

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14:50 Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

14:45 Кому в Україні заборонено продавати алкоголь у 2025 та які штрафи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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