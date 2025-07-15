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Главная Инвестиции Биткоин побил рекорд — что стоит за взлетом криптовалюты

Биткоин побил рекорд — что стоит за взлетом криптовалюты

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Дата публикации 15 июля 2025 10:18
Биткоин впервые превысил 120 тысяч долларов и побил исторический рекорд — как это изменит будущее
Биткоин на ладони. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мировое криптосообщество стало свидетелем исторического события: курс биткоина достиг рекордной отметки в 121 344 доллара США. Это первое в истории превышение символического порога в 120 000 долл., что на 30% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Рост цены первой криптовалюты происходит на фоне общего повышения аппетита инвесторов к риску, пишет Bloomberg. Речь идет не только о криптовалютах — также наблюдается положительная динамика на фондовых рынках.

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Оптимизм инвесторов поднял биткоин до рекордного уровня

Основным драйвером текущего взлета стали ожидания институциональных инвесторов, в частности активизация вложений в спотовые ETF на биткоин и Ethereum. Именно эти фонды, получившие разрешение на запуск в США в начале 2025 года, сейчас формируют значительную часть спроса.

"Рост настроений относительно риска в акциях в сочетании со значительным институциональным притоком средств в спотовые ETF биткоина и Ethereum способствовал этому стабильному росту", — пояснил старший трейдер компании XBTO Trading LLC Джордж Мандрес.

Параллельно с биткоином растут и другие популярные криптовалюты. Например, Ether прибавил 1,5%, XRP и Solana — по 2,7%. Это еще больше поддерживает общий позитивный фон на крипторынке.

Роль недели криптовалют в Конгрессе США

Серьезным фактором, повлиявшим на скачок биткоина, стала так называемая "Неделя криптовалют" в Конгрессе США. В середине июля на слушаниях ожидается рассмотрение и потенциальное голосование за новое законодательство, которое имеет целью упорядочить регулирование криптовалют в стране.

Ожидание прозрачных правил, легализации и поддержки со стороны государства способствует росту доверия к криптоактивам. Это особенно важно для крупных инвесторов, которые не хотят рисковать, действуя в юридически нестабильном поле.

Биржевые фонды усилили спрос на криптовалюты

На фоне этих событий спрос на криптовалюты растет — особенно через биржевые фонды, которые позволяют инвесторам вкладывать в биткоин и Ethereum без необходимости напрямую хранить или покупать сами токены.

"Восходящий тренд имеет подпитку, обусловленную сильным спросом со стороны биржевых фондов", — комментирует аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

Ее прогноз предусматривает дальнейший рост курса до 125 000 долларов в краткосрочной перспективе, если рыночная ситуация останется стабильной, а регуляторная поддержка усилится.

Часть аналитиков сомневается в устойчивости тренда

Не все эксперты разделяют эйфорию вокруг нового максимума. Некоторые видят в этом краткосрочную реакцию на локальные события, а не начало долгосрочного бычьего тренда.

"По моему мнению, это не макроэкономический рост, а скорее изолированное событие. Тем не менее, недавние события в политике США, такие как фискальная экспансия и ожидания смягчения монетарной политики, создали фон, который бесспорно благоприятен для биткоина", — отметил аналитик-исследователь компании Nansen Николай Сондергаард.

Такой подход свидетельствует о том, что инвесторы должны действовать осторожно, оценивая как рыночную конъюнктуру, так и политические сигналы.

Сможет ли биткоин превзойти 125 000 долларов в ближайшее время

Сейчас биткоин демонстрирует заметную волатильность, хотя тренд в целом остается восходящим. Ключевой вопрос для рынка — способен ли токен удержаться на уровне более 120 000 долларов и двигаться дальше.

Многое будет зависеть от результатов "Недели криптовалют", решений Федеральной резервной системы США по учетной ставке и дальнейших действий институциональных инвесторов.

В случае одобрительных новостей можно ожидать попытку закрепиться выше 125 000 долларов, как прогнозируют отдельные трейдеры. Но любые неопределенности или новости, которые разочаруют рынок, способны быстро обвалить курс.

Как сообщалось, в последние годы биткоин и золото соревнуютсяза звание надежного актива, защищающего от инфляции фиатных валют. Хотя оба росли в конце 2024 года, аналитики JPMorgan прогнозируют, что биткоин превзойдет золото по динамике до конца 2025 года.

В то же время Нобелевский лауреат по экономике Юджин Фама, известный как "отец современных финансов", прогнозирует, что в течение десяти лет биткоин может обесцениться до нуля. Он также критикует энергоемкость криптовалюты, называя ее серьезной угрозой для стабильности финансовой системы.

инвестиции биткоин криптовалюта биткоин криптовалютный рынок криптобиржа
Борис Жмур - Редактор
Автор:
Борис Жмур
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