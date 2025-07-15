Біткоїн уперше перевищив 120 тисяч доларів і побив історичний рекорд — як це змінить майбутнє

Біткоїн на долоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Світова криптоспільнота стала свідком історичної події: курс біткоїна сягнув рекордної позначки в 121 344 долари США. Це перше в історії перевищення символічного порогу у 120 000 дол., що на 30% більше порівняно з груднем 2024 року.

Зростання ціни першої криптовалюти відбувається на фоні загального підвищення апетиту інвесторів до ризику, пише Bloomberg. Йдеться не лише про криптовалюти — також спостерігається позитивна динаміка на фондових ринках.

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Оптимізм інвесторів підняв біткоїн до рекордного рівня

Основним драйвером поточного злету стали очікування інституційних інвесторів, зокрема активізація вкладень у спотові ETF на біткоїн і Ethereum. Саме ці фонди, які отримали дозвіл на запуск у США на початку 2025 року, нині формують значну частину попиту.

"Зростання настроїв щодо ризику в акціях у поєднанні зі значним інституційним припливом коштів у спотові ETF біткойна та Ethereum сприяло цьому стабільному зростанню", — пояснив старший трейдер компанії XBTO Trading LLC Джордж Мандрес.

Паралельно з біткоїном зростають й інші популярні криптовалюти. Наприклад, Ether додав 1,5%, XRP і Solana — по 2,7%. Це ще більше підтримує загальний позитивний фон на крипторинку.

Роль тижня криптовалют у Конгресі США

Серйозним фактором, що вплинув на стрибок біткоїна, став так званий "Тиждень криптовалют" у Конгресі США. У середині липня на слуханнях очікується розгляд і потенційне голосування за нове законодавство, яке має на меті впорядкувати регулювання криптовалют у країні.

Очікування прозорих правил, легалізації й підтримки з боку держави сприяє зростанню довіри до криптоактивів. Це особливо важливо для великих інвесторів, які не хочуть ризикувати, діючи в юридично нестабільному полі.

Біржові фонди посилили попит на криптовалюти

На тлі цих подій попит на криптовалюти зростає — особливо через біржові фонди, які дозволяють інвесторам вкладати у біткоїн і Ethereum без потреби напряму зберігати або купувати самі токени.

"Висхідний тренд має підживлення, зумовлене сильним попитом з боку біржових фондів", — коментує аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас.

Її прогноз передбачає подальше зростання курсу до 125 000 доларів у короткостроковій перспективі, якщо ринкова ситуація залишиться стабільною, а регуляторна підтримка посилиться.

Частина аналітиків сумнівається у сталості тренду

Не всі експерти поділяють ейфорію навколо нового максимуму. Деякі бачать у цьому короткотермінову реакцію на локальні події, а не початок довгострокового бичачого тренду.

"На мою думку, це не макроекономічне зростання, а радше ізольована подія. Тим не менш, нещодавні події в політиці США, такі як фіскальна експансія та очікування пом’якшення монетарної політики, створили фон, який безперечно сприятливий для біткоїна", — зазначив аналітик-дослідник компанії Nansen Ніколай Сондергаард.

Такий підхід свідчить про те, що інвестори повинні діяти обережно, оцінюючи як ринкову кон’юнктуру, так і політичні сигнали.

Чи зможе біткоїн перевершити 125 000 доларів найближчим часом

Наразі біткоїн демонструє помітну волатильність, хоча тренд загалом залишається висхідним. Ключове питання для ринку — чи здатен токен втриматися на рівні понад 120 000 доларів та рухатись далі.

Багато залежатиме від результатів "Тижня криптовалют", рішень Федеральної резервної системи США щодо облікової ставки та подальших дій інституційних інвесторів.

У разі схвальних новин можна очікувати спробу закріпитися вище 125 000 доларів, як прогнозують окремі трейдери. Але будь-які невизначеності або новини, які розчарують ринок, здатні швидко обвалити курс.

Як повідомлялось, останніми роками біткоїн та золото змагаються за звання надійного активу, що захищає від інфляції фіатних валют. Хоча обидва зростали наприкінці 2024 року, аналітики JPMorgan прогнозують, що біткоїн перевершить золото за динамікою до кінця 2025 року.

Водночас Нобелівський лауреат з економіки Юджин Фама, відомий як "батько сучасних фінансів", прогнозує, що протягом десяти років біткоїн може знецінитися до нуля. Він також критикує енергоємність криптовалюти, називаючи її серйозною загрозою для стабільності фінансової системи.