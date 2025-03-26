Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Акции разработчика игры "Ведьмак IV" резко упали — что произошло arrow

Акции разработчика игры "Ведьмак IV" резко упали — что произошло

26 марта 2025 16:28
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Акции разработчика "Ведьмак IV" обвалились — что повлияло на стоимость CD Projekt
Обвал акций. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Компания CD Projekt объявила, что выпуск долгожданной четвертой части компьютерной игры "Ведьмак IV" состоится после 2026 года. Как результат — акции польского разработчика обвалились.

Об этом сообщило издание Reuters.

Читайте также:

Как упала цена акций

Узнав об отсрочке релиза игры, инвесторы заволновались, что разработка займет много времени. Следовательно заработать на выпуске "Ведьмака IV" удастся позже, чем планировалось. Ввиду неблагоприятных новостей акции CD Projekt упали на 13%.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович отметил, что точная дата релиза не озвучена. Период после 2026 года назвали для "более точного информирования инвесторов". Зато аналитики предварительно прогнозировали премьеру вообще между 2026 и 2028 годами.

 

Акции разработчика игры "Ведьмак IV" резко упали — что произошло - фото 1
Обвал акций CD Projekt. Фото: скриншот

Несмотря на обвал акций, в JPMorgan назвали ситуацию "внутренним базовым сценарием" компании, а не "полной неожиданностью".

Отметим, третья часть культового "Ведьмака" по вселенной, созданной польским писателем Анджеем Сапковским, увидела свет в далеком 2015 году. Но новая игра станет не непосредственным продолжением истории, а первой частью трилогии, которая расширит горизонты популярной франшизы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp. планирует продать 750 млн акций. Так удастся привлечь значительные инвестиции — до 5,3 млрд долларов, которые пойдут на расширение производства электромобилей.

Также мы писали, что украинские стартапы продемонстрировали незаурядную выносливость и гибкость, несмотря на полномасштабную войну. По словам фаундера United Angels Network Ивана Дмитрасевича, ориентиры инвесторов кардинально изменились, как и бизнес-модели.

инвестиции бизнес компании акции игра

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:07 Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе

00:02 Переход на летнее время — когда в Украине переводят часы

26 марта 2025

23:59 Зеленский объяснил, почему снимать санкции с РФ неуместно

23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

23:40 Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео

23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

22:55 Макрон объяснил, как будут работать миссии миротворцев в Украине

22:52 Почему в Киеве не восстановили Академию Бойчука — ответ эксперта

00:07 Оккупанты атаковали дронами Днепр — какая ситуация в городе

00:02 Переход на летнее время — когда в Украине переводят часы

26 марта 2025

23:59 Зеленский объяснил, почему снимать санкции с РФ неуместно

23:52 Столбики термометров удивят — какой будет погода завтра

23:40 Россия ударила возле ОСК Металлист во время игры в футбол — видео

23:39 Путин скоро умрет, — Зеленский о страхах диктатора РФ

23:09 ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ в Курской области

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

22:55 Макрон объяснил, как будут работать миссии миротворцев в Украине

22:52 Почему в Киеве не восстановили Академию Бойчука — ответ эксперта

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

17:48 Конфиденциальность Signal — кто и для чего создал приложение

06:22 Неприятно удивит — как подорожала продуктовая корзина за год

24 марта 2025

22:33 Боятся ли одесситы терактов — как себя защищают

19:14 Поджоги и потеря рынка — что происходит с ТеѕІа Илона Маска

23 марта 2025

06:10 Страх 24 на 7 — воспоминания мариупольцев о войне

22 марта 2025

06:40 Как заработать на золоте — обновленные цены ломбардов Украины

21 марта 2025

22:33 Ограничение Telegram в Украине — что думают одесситы

Text

20:52 Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Text

19:04 Кто ответит за беспорядок во дворах столицы — эфир Київський час

Text

18:57 Рютте выступает на пресс-конференции в Варшаве — прямой эфир

Text

18:45 Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Text

17:50 Реакция Зеленского на ночную атаку России — эфир Вечір.LIVE

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

13:14 Трамп высказался о действиях Путина по войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

25 марта 2025
Text

21:15 Трамп созвал конференцию из-за войны в Украине — трансляция

Text

17:50 Итоги переговоров в Эр-Рияде — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 В Стамбуле спецназ атакует протестующих газом — трансляция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:23 Минималка в Украине — сколько будут получать украинцы с 1 апреля

13 марта 2025

12:10 Проблемный номинал — что должны знать владельцы купюр евро

18 марта 2025

16:20 Киевстар снизит стоимость тарифов для абонентов — кто в списке

21 марта 2025

14:20 Компенсации не будет — почему украинцы могут потерять доллары

19 марта 2025

16:01 Стрижки, что старят — каких причесок лучше избегать в 2025 году

25 марта 2025

19:05 Ненужный номинал — какие купюры евро лучше не хранить

22 марта 2025

13:57 Трамп отреагировал на ночной массированный обстрел Украины

15 марта 2025

03:57 Квартира и прописка — что надо знать, чтобы не потерять имущество

19 марта 2025

05:45 Почти 1000 грн прибавки — у кого с апреля вырастут пенсии

15 марта 2025

05:32 Важнее, чем мы думаем — зачем в смартфонах "Режим полета"