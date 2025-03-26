Акции разработчика "Ведьмак IV" обвалились — что повлияло на стоимость CD Projekt

Обвал акций. Фото: Unsplash

Компания CD Projekt объявила, что выпуск долгожданной четвертой части компьютерной игры "Ведьмак IV" состоится после 2026 года. Как результат — акции польского разработчика обвалились.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Узнав об отсрочке релиза игры, инвесторы заволновались, что разработка займет много времени. Следовательно заработать на выпуске "Ведьмака IV" удастся позже, чем планировалось. Ввиду неблагоприятных новостей акции CD Projekt упали на 13%.

Финансовый директор компании Петр Нелюбович отметил, что точная дата релиза не озвучена. Период после 2026 года назвали для "более точного информирования инвесторов". Зато аналитики предварительно прогнозировали премьеру вообще между 2026 и 2028 годами.

Обвал акций CD Projekt. Фото: скриншот

Несмотря на обвал акций, в JPMorgan назвали ситуацию "внутренним базовым сценарием" компании, а не "полной неожиданностью".

Отметим, третья часть культового "Ведьмака" по вселенной, созданной польским писателем Анджеем Сапковским, увидела свет в далеком 2015 году. Но новая игра станет не непосредственным продолжением истории, а первой частью трилогии, которая расширит горизонты популярной франшизы.

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