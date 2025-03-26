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Акції розробника гри "Відьмак IV" різко впали — що сталося

26 березня 2025 16:28
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Акції розробника "Відьмак IV" обвалилися — що вплинуло на вартість CD Projekt
Обвал акцій. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Компанія CD Projekt оголосила, що випуск довгоочікуваної четвертої частини комп’ютерної гри "Відьмак IV" відбудеться після 2026 року. Як результат — акції польського розробника обвалилися.

Про це повідомило видання Reuters.

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Дізнавшись про відтермінування релізу гри, інвестори захвилювалися, що розробка займе багато часу. Отже заробити на випуску "Відьмака IV" вдасться пізніше, ніж планувалося. З огляду на несприятливі новини акції CD Projekt впали на 13%.

Фінансовий директор компанії Пьотр Нелюбович зазначив, що точна дата релізу не озвучена. Період після 2026 року назвали для "точнішого інформування інвесторів". Натомість аналітики попередньо прогнозували прем'єру взагалі між 2026 і 2028 роками.

 

Акції розробника гри "Відьмак IV" різко впали — що сталося - фото 1
Обвал акцій CD Projekt. Фото: скриншот

Незважаючи на обвал акцій, в JPMorgan назвали ситуацію "внутрішнім базовим сценарієм" компанії, а не "повною несподіванкою".

Зауважимо, третя частина культового "Відьмака" за всесвітом, створеним польським письменником Анджеєм Сапковським, побачила світ у далекому 2015 році. Але нова гра стане не безпосереднім продовженням історії, а першою частиною трилогії, яка розширить горизонти популярної франшизи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi Corp. планує продати 750 млн акцій. Так вдасться залучити значні інвестиції — до 5,3 млрд доларів, які підуть на розширення виробництва електромобілів.

Також ми писали, що українські стартапи продемонстрували неабияку витривалість і гнучкість попри повномасштабну війну. За словами фаундера United Angels Network Івана Дмитрасевича, орієнтири інвесторів кардинально змінилися, як і бізнес-моделі.

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