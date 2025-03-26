Акції розробника "Відьмак IV" обвалилися — що вплинуло на вартість CD Projekt

Акції розробника гри "Відьмак IV" різко впали — що сталося
Компанія CD Projekt оголосила, що випуск довгоочікуваної четвертої частини комп’ютерної гри "Відьмак IV" відбудеться після 2026 року. Як результат — акції польського розробника обвалилися.
Про це повідомило видання Reuters.
Як впала ціна акцій
Дізнавшись про відтермінування релізу гри, інвестори захвилювалися, що розробка займе багато часу. Отже заробити на випуску "Відьмака IV" вдасться пізніше, ніж планувалося. З огляду на несприятливі новини акції CD Projekt впали на 13%.
Фінансовий директор компанії Пьотр Нелюбович зазначив, що точна дата релізу не озвучена. Період після 2026 року назвали для "точнішого інформування інвесторів". Натомість аналітики попередньо прогнозували прем'єру взагалі між 2026 і 2028 роками.
Незважаючи на обвал акцій, в JPMorgan назвали ситуацію "внутрішнім базовим сценарієм" компанії, а не "повною несподіванкою".
Зауважимо, третя частина культового "Відьмака" за всесвітом, створеним польським письменником Анджеєм Сапковським, побачила світ у далекому 2015 році. Але нова гра стане не безпосереднім продовженням історії, а першою частиною трилогії, яка розширить горизонти популярної франшизи.
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