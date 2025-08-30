Видео
Главная Индустрии Срыв отопительного сезона — почему это может произойти

Срыв отопительного сезона — почему это может произойти

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 06:20
Атаки России по критической инфраструктуре — угрожает ли это отопительному сезону в Украине
Одна из атомных электростанций в Украине. Фото: УНИАН

Если российская армия снова возобновит атаки на украинскую энергетику — это обернется серьезными проблемами для нашей страны во время отопительного сезона. Все потому, что руководители часто озвучивают очень оптимистичные оценки скорости восстановления энергетических объектов и строительства защитных сооружений, хотя на самом деле многие объекты до сих пор остаются недостроенными.

Об этом в эфире программы Ранок.LIVE заявил народный депутат от партии Слуга народа Сергей Нагорняк.

Читайте также:

Какие объекты критической инфраструктуры под угрозой

По словам Сергея Нагорняка россияне, вероятно, выберут стратегию ударов по украинской газовой инфраструктуре.

"Они видят, что сейчас это наше слабое место - нам не хватает газа для прохождения отопительного сезона", — сказал народный избранник.

При этом Нагорняк отметил, что очень большой проблемой является то, что руководители продолжают рассказывать людям, "что мы очень быстро восстановимся, построим тысячи мегаватт балансирующей мощности, газовой генерации".

"Что за три дня или три месяца мы построим защитные сооружения — это круговая ложь, которая идет на среднем звене, она подается на самый верх. В этой лжи мы можем утонуть", — подчеркнул Сергей Нагорняк.

О чем еще стоит знать

Страна-агрессор уже наносит целенаправленные удары по энергетической и газотранспортной инфраструктуре Украины и будет продолжать это делать. Так, по мнению заместителя директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского, враг будет целиться по южным газовым каналам, по которым поставляется ресурс для украинских подземных хранилищ.

К тому же россияне стремятся сорвать подготовку Украины к новому отопительному сезону, поэтому атакуют объекты, связанные с водоснабжением и ТЭЦ, в частности в Ахтырке, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, что 26 августа россияне атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области. В результате удара серьезные повреждения получило оборудование фабрики. Узнавайте также, в каком сейчас состоянии украинская энергосистема.

отопительный сезон критическая инфраструктура энергосистема война в Украине війна
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
