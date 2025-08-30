Атаки Росії по критичній інфраструктурі — чи загрожує це опалювальному сезону в Україні

Одна із атомних електростанцій в Україні. Фото: УНІАН

Якщо російська армія знову відновить атаки на українську енергетику — це обернеться серйозними проблемами для нашої країни під час опалювального сезону. Усе тому, що керівники часто озвучують дуже оптимістичні оцінки швидкості відновлення енергетичних об’єктів та будівництва захисних споруд, хоча насправді багато об'єктів досі залишаються незбудованими.

Про це в етері програми Ранок.LIVE заявив народний депутат від партії Слуга народу Сергій Нагорняк.

Які об'єкти критичної інфраструктури під загрозою

За словами Сергія Нагорняка росіяни, ймовірно, оберуть стратегію ударів по українській газовій інфраструктурі.

"Вони бачать, що зараз це наше слабке місце — нам бракує газу для проходження опалювального сезону", — сказав народний обранець.

Водночас Нагорняк наголосив, що дуже великою проблемою є те, що керівники продовжують розповідати людям, "що ми дуже швидко відновимось, збудуємо тисячі мегаватів балансуючої потужності, газової генерації".

"Що за три дні чи три місяці ми збудуємо захисні споруди — це кругова брехня, яка йде на середній ланці, вона подається на самий верх. У цій брехні ми можемо потонути", — підкреслив Сергій Нагорняк.

Про що ще варто знати

Країна-агресор вже завдає цілеспрямованих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі України й продовжуватиме це робити. Так, на думку заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, ворог цілитиме по південних газових каналах, якими постачається ресурс для українських підземних сховищ.

До того ж росіяни прагнуть зірвати підготовку України до нового опалювального сезону, тож атакують об'єкти, пов’язані із водопостачанням і ТЕЦ, зокрема в Охтирці, Львівській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, що 26 серпня росіяни атакували збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області. У результаті удару серйозні пошкодження отримало обладнання фабрики. Дізнавайтесь також, у якому зараз стані українська енергосистема.