Где в Европе находятся крупнейшие соляные месторождения и как ее добывают

Добыча соли. Фото: mapme.club

Соль — это не просто приправа, а настоящее "белое золото", которое веками формировало экономику, торговлю и даже войны. Европа богата соляными месторождениями, но где же скрываются самые большие запасы соли, как их добывают и почему это важно для современного мира.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых регионах, историческом контексте и современных реалиях соляной промышленности.

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Крупнейшие соляные месторождения Европы

Европа имеет значительные запасы соли, которые сосредоточены в нескольких ключевых регионах. Самые мощные месторождения каменной соли находятся в Украине, Польше, Германии и Австрии. Украина, в частности, выделяется благодаря своим гигантским залежам на Донбассе, в Прикарпатье и Закарпатье. По данным геологических исследований, только на Донбассе запасы соли оцениваются в 15,1 миллиарда тонн, что делает этот регион одним из лидеров в Европе.

Польша также имеет значительные залежи, особенно в районе Велички, где расположена знаменитая соляная шахта, которая является не только промышленным объектом, но и туристической жемчужиной. Германия славится своими месторождениями в Баварии и Саксонии, а Австрия — соляными шахтами в регионе Зальцкаммергут, название которого буквально означает "соляная кладовая".

Историческая роль соли в Европе

Соль играла ключевую роль в европейской истории. В средневековье она была настолько ценной, что ее называли "белым золотом". В Галичине, например, соляные промыслы существовали еще в княжеские времена, а с 16 века соляная промышленность стала источником значительных доходов для польской короны. Соль экспортировали в соседние страны, а соляные пути, по которым ее транспортировали, становились важными торговыми артериями.

В 18 веке на территории современной Украины, в частности в районе Бахмута, соляные варницы производили до 600 тысяч пудов соли ежегодно. Эта соль шла не только на внутренний рынок, но и в Польшу и Правобережную Украину. Исторически соль была не только продуктом питания, но и стратегическим ресурсом, ведь ее использовали для консервирования пищи и в промышленных процессах.

Современная соляная промышленность

Сегодня соляная промышленность в Европе остается важной, хотя и претерпела изменения из-за войн, экономических кризисов и конкуренции, пишет портал WBank. В Украине, например, предприятие "Артемсоль" в Соледаре до 2022 года было крупнейшим производителем соли в Европе, поставляя продукцию в Венгрию, Польшу, Грузию и другие страны. Однако из-за войны и обстрелов производство остановилось, что заставило Украину импортировать соль из Египта, Турции и Румынии.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", — рассказал и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктор Юрин в комментарии для "Вільного радіо".

Эта остановка привела к дефициту соли в Украине и повлияла на европейский рынок. Сегодня Польша и Германия частично компенсируют потерю "Артемсоли", но их мощности не могут полностью заменить украинское производство.

Соль из морских лиманов

Кроме каменной соли, значительная часть соли в Европе добывается из морских лиманов и озер. В Украине это, в частности, залив Сиваш Азовского моря и соленые озера Крыма.

В Португалии и Франции популярна добыча морской соли путем испарения, особенно в регионах Атлантического побережья. Такая соль считается экологически чистой и имеет особый вкус, что делает ее популярной в гастрономии.

Почему соль важна для Европы

Соль - это не только кулинарный продукт. Она используется в химической промышленности, медицине, для производства стекла, бумаги и даже в металлургии. Технической солью посыпают дороги зимой, чтобы предотвратить гололед. В Украине, например, ежегодно потребляется около 450 тысяч тонн соли, что вдвое превышает норму в 6 граммов в день на человека.

Европейские страны, такие как Германия и Польша, активно развивают соляную промышленность, используя современные технологии, такие как вакуум-выпаривание, что позволяет получать соль высокого качества.

Перспективы соляной промышленности

Будущее соляной промышленности в Европе зависит от нескольких факторов: восстановления производства в Украине, модернизации шахт в Польше и Германии, а также развития экологических методов добычи.

Например, в Дрогобыче (Львовская область) солеварение имеет историческое значение и до сих пор работает как туристический объект, хотя и производит всего 200 кг соли в день. В Солотвино на Закарпатье есть шахты с солью высокого качества, которые могут стать новым центром добычи, если их модернизировать.

Мировые запасы соли считаются неисчерпаемыми, но конкуренция на рынке растет. Азия, в частности Китай, лидирует в мировой добыче, но Европа остается важным игроком благодаря своим мощным месторождениям и технологиям.

Как сообщалось, на Долинском месторождении соли, расположенном в Калушском районе Ивано-Франковской области, вскоре возобновят добычу. Это месторождение является одним из древнейших в Украине, ведь соль здесь добывали еще с X века.

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