Де в Європі знаходяться найбільші соляні родовища та як її видобувають

Видобуток солі. Фото: mapme.club

Сіль — це не просто приправа, а справжнє "біле золото", яке століттями формувало економіку, торгівлю та навіть війни. Європа багата на соляні родовища, але де ж ховаються найбільші запаси солі, як їх добувають і чому це важливо для сучасного світу.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові регіони, історичний контекст і сучасні реалії соляної промисловості.

Реклама

Читайте також:

Найбільші соляні родовища Європи

Європа має значні запаси солі, які зосереджені в кількох ключових регіонах. Найпотужніші родовища кам’яної солі знаходяться в Україні, Польщі, Німеччині та Австрії. Україна, зокрема, виділяється завдяки своїм гігантським покладам на Донбасі, в Передкарпатті та Закарпатті. За даними геологічних досліджень, лише на Донбасі запаси солі оцінюються в 15,1 мільярда тонн, що робить цей регіон одним із лідерів у Європі.

Польща також має значні поклади, особливо в районі Велички, де розташована знаменита соляна шахта, що є не лише промисловим об’єктом, а й туристичною перлиною. Німеччина славиться своїми родовищами в Баварії та Саксонії, а Австрія — соляними шахтами в регіоні Зальцкаммергут, назва якого буквально означає "соляна комора".

Історична роль солі в Європі

Сіль відігравала ключову роль у європейській історії. У середньовіччі вона була настільки цінною, що її називали "білим золотом". У Галичині, наприклад, соляні промисли існували ще за княжої доби, а з 16 століття соляна промисловість стала джерелом значних прибутків для польської корони. Сіль експортували до сусідніх країн, а соляні шляхи, якими її транспортували, ставали важливими торговими артеріями.

У 18 столітті на території сучасної України, зокрема в районі Бахмута, соляні варниці виробляли до 600 тисяч пудів солі щороку. Ця сіль йшла не лише на внутрішній ринок, а й до Польщі та Правобережної України. Історично сіль була не лише продуктом харчування, а й стратегічним ресурсом, адже її використовували для консервування їжі та в промислових процесах.

Сучасна соляна промисловість

Сьогодні соляна промисловість у Європі залишається важливою, хоча й зазнала змін через війни, економічні кризи та конкуренцію, пише портал WBank. В Україні, наприклад, підприємство "Артемсіль" у Соледарі до 2022 року було найбільшим виробником солі в Європі, постачаючи продукцію до Угорщини, Польщі, Грузії та інших країн. Проте через війну та обстріли виробництво зупинилося, що змусило Україну імпортувати сіль із Єгипту, Туреччини та Румунії.

"Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", — розповів в.о. директора ДП "Артемсіль" Віктор Юрін у коментарі для "Вільного радіо".

Ця зупинка призвела до дефіциту солі в Україні та вплинула на європейський ринок. Сьогодні Польща та Німеччина частково компенсують втрату "Артемсолі", але їхні потужності не можуть повністю замінити українське виробництво.

Сіль із морських лиманів

Окрім кам’яної солі, значна частина солі в Європі видобувається з морських лиманів та озер. В Україні це, зокрема, затока Сиваш Азовського моря та солоні озера Криму.

У Португалії та Франції популярним є видобуток морської солі шляхом випаровування, особливо в регіонах Атлантичного узбережжя. Така сіль вважається екологічно чистою і має особливий смак, що робить її популярною в гастрономії.

Чому сіль важлива для Європи

Сіль — це не лише кулінарний продукт. Вона використовується в хімічній промисловості, медицині, для виробництва скла, паперу та навіть у металургії. Технічною сіллю посипають дороги взимку, щоб запобігти ожеледиці. В Україні, наприклад, щороку споживається близько 450 тисяч тонн солі, що вдвічі перевищує норму в 6 грамів на день на людину.

Європейські країни, такі як Німеччина та Польща, активно розвивають соляну промисловість, використовуючи сучасні технології, як-от вакуум-випарювання, що дозволяє отримувати сіль високої якості.

Перспективи соляної промисловості

Майбутнє соляної промисловості в Європі залежить від кількох факторів: відновлення виробництва в Україні, модернізації шахт у Польщі та Німеччині, а також розвитку екологічних методів видобутку.

Наприклад, у Дрогобичі (Львівська область) солеваріння має історичне значення і досі працює як туристичний об’єкт, хоча й виробляє лише 200 кг солі на день. У Солотвино на Закарпатті є шахти з сіллю високої якості, які можуть стати новим центром видобутку, якщо їх модернізувати.

Світові запаси солі вважаються невичерпними, але конкуренція на ринку зростає. Азія, зокрема Китай, лідирує у світовому видобутку, але Європа залишається важливим гравцем завдяки своїм потужним родовищам і технологіям.

Як повідомлялось, на Долинському родовищі солі, розташованому в Калуському районі Івано-Франківської області, незабаром відновлять видобуток. Це родовище є одним із найдавніших в Україні, адже сіль тут видобували ще з X століття.

Також ми розповідали, що відбувається з цінами на кам'яну сіль та де її можна купити.